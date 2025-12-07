Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 20:45 • 28324 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 37358 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 46561 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 45156 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 51630 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 52393 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 38583 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 78235 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 42879 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 38536 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
0м/с
98%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
За добу зафіксовано понад 150 зіткнень на фронті: найактивніші бої на шести напрямках6 грудня, 21:48 • 5608 перегляди
Литва анулювала дозволи на проживання у 145 росіян через поїздки до рф та білорусі6 грудня, 22:38 • 3132 перегляди
Apple переживає найбільші кадрові перестановки за десятиліття: із компанії звільнилися четверо топкерівників6 грудня, 23:02 • 4644 перегляди
Глава МЗС Польщі відправив Ілона Маска на Марс Photo7 грудня, 01:07 • 5370 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини04:08 • 2732 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 34595 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 44543 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 58397 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 78234 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 67696 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Ілон Маск
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 33663 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 42574 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 44137 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 58162 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 56441 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
The New York Times
Опалення

Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання

Київ • УНН

 • 318 перегляди

Вночі армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, спричинивши перебої з тепло- та водопостачанням. Внаслідок атаки пошкоджено технічне обладнання, виникли пожежі.

Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання

Уночі армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, внаслідок чого є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання

- повідомив Когут.

Падіння уламків ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

"Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - додав Когут.

Нагадаємо

У ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Полтавська область
Кременчук