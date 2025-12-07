Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання
Київ • УНН
Вночі армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, спричинивши перебої з тепло- та водопостачанням. Внаслідок атаки пошкоджено технічне обладнання, виникли пожежі.
Уночі армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, внаслідок чого є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання
Падіння уламків ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.
"Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - додав Когут.
Нагадаємо
У ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.