Армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі: пошкоджено технічне обладнання

Уночі армія рф атакувала підприємства енергетичного сектору у Кременчуцькому районі, внаслідок чого є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Деталі

Сьогодні вночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку Полтавщини за допомогою ракет і БпЛА. Під ударом опинилися кілька підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання - повідомив Когут.

Падіння уламків ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих не надходила.

"Через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу", - додав Когут.

Нагадаємо

У ніч на 7 грудня російська армія здійснила комбінований удар по об'єктах інфраструктури Кременчука. В окремих районах міста спостерігаються перебої з електропостачанням, водопостачанням та теплом.