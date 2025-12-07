Армия РФ атаковала предприятия энергетического сектора в Кременчугском районе: повреждено техническое оборудование
Киев • УНН
Ночью армия РФ атаковала предприятия энергетического сектора в Кременчугском районе, вызвав перебои с тепло- и водоснабжением. В результате атаки повреждено техническое оборудование, возникли пожары.
Ночью армия РФ атаковала предприятия энергетического сектора в Кременчугском районе, в результате чего есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью россияне совершили массированную комбинированную атаку Полтавщины с помощью ракет и БпЛА. Под ударом оказались несколько предприятий энергетического сектора в Кременчугском районе. В результате прямых попаданий и падения обломков возникли пожары. Повреждено техническое оборудование
Падение обломков вражеского беспилотника повредили хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Информация о пострадавших не поступала.
"Из-за атаки есть перебои с тепло- и водоснабжением в некоторых районах общины. Все профильные службы работают над ликвидацией последствий обстрела", - добавил Когут.
Напомним
В ночь на 7 декабря российская армия совершила комбинированный удар по объектам инфраструктуры Кременчуга. В отдельных районах города наблюдаются перебои с электроснабжением, водоснабжением и теплом.