російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригади
Київ • УНН
Бійці 110-ї механізованої бригади ліквідували ворожого піхотинця, який застряг у колючому дроті між бетонними пірамідами. Відео бойової роботи опубліковано 7 грудня, також були уражені інші окупанти.
Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали відео ліквідації ворожого піхотинця, який заплутався в інженерних спорудах. Окупант загинув у колючому дроті між бетонними пірамідами, відомими як "зуби дракона". Про це пише УНН.
Деталі
Відповідне відео бойової роботи було оприлюднене батальйоном 7 грудня.
Крім того, під час роботи операторів БПЛА були уражені й інші окупанти, які намагалися сховатися від українських дронів у кущах та в ярках.
Зупиняємо переміщення особового складу окупантів
