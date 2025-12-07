російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригади

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали відео ліквідації ворожого піхотинця, який заплутався в інженерних спорудах. Окупант загинув у колючому дроті між бетонними пірамідами, відомими як "зуби дракона". Про це пише УНН.

Деталі

Відповідне відео бойової роботи було оприлюднене батальйоном 7 грудня.

Крім того, під час роботи операторів БПЛА були уражені й інші окупанти, які намагалися сховатися від українських дронів у кущах та в ярках.

Зупиняємо переміщення особового складу окупантів – лаконічно прокоментували відео у батальйоні.

