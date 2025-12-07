російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригади

$42.180.00
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 31753 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 43951 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 52041 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 50146 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 55416 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 54072 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 39696 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 81414 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 43969 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Робот-поліцейський заступив на службу в китайській провінції ЧжецзянPhotoVideo7 грудня, 02:43 • 3818 перегляди
Пентагон вивчає застосування автономних систем озброєнь в Україні для майбутніх операцій - Гегсет7 грудня, 03:24 • 7808 перегляди
Четвертий випадок за 40 років: у морських глибинах виявили семирукого восьминога 7 грудня, 03:42 • 7088 перегляди
Українці масово виїжджають за кордон: в НБУ назвали дві причини7 грудня, 04:08 • 10241 перегляди
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 5612 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 38117 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 47833 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 61293 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 81414 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 70335 перегляди
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 35249 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 44421 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 45893 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 59924 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 58060 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригади

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Бійці 110-ї механізованої бригади ліквідували ворожого піхотинця, який застряг у колючому дроті між бетонними пірамідами. Відео бойової роботи опубліковано 7 грудня, також були уражені інші окупанти.

російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригади

Бійці батальйону безпілотних систем 110-ї механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка показали відео ліквідації ворожого піхотинця, який заплутався в інженерних спорудах. Окупант загинув у колючому дроті між бетонними пірамідами, відомими як "зуби дракона". Про це пише УНН.

Деталі

Відповідне відео бойової роботи було оприлюднене батальйоном 7 грудня.

Крім того, під час роботи операторів БПЛА були уражені й інші окупанти, які намагалися сховатися від українських дронів у кущах та в ярках.

Зупиняємо переміщення особового складу окупантів 

– лаконічно прокоментували відео у батальйоні.

армія рф за добу війни в Україні втратила 1080 військових: втрати росії станом на 7 грудня07.12.25, 07:53 • 2880 переглядiв

