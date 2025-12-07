российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригады
Киев • УНН
Бойцы 110-й механизированной бригады ликвидировали вражеского пехотинца, застрявшего в колючей проволоке между бетонными пирамидами. Видео боевой работы опубликовано 7 декабря, также были поражены другие оккупанты.
Бойцы батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали видео ликвидации вражеского пехотинца, запутавшегося в инженерных сооружениях. Оккупант погиб в колючей проволоке между бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". Об этом пишет УНН.
Подробности
Соответствующее видео боевой работы было обнародовано батальоном 7 декабря.
Кроме того, во время работы операторов БПЛА были поражены и другие оккупанты, которые пытались спрятаться от украинских дронов в кустах и в оврагах.
Останавливаем перемещение личного состава оккупантов
