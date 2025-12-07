российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригады

Бойцы батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали видео ликвидации вражеского пехотинца, запутавшегося в инженерных сооружениях. Оккупант погиб в колючей проволоке между бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". Об этом пишет УНН.

Подробности

Соответствующее видео боевой работы было обнародовано батальоном 7 декабря.

Кроме того, во время работы операторов БПЛА были поражены и другие оккупанты, которые пытались спрятаться от украинских дронов в кустах и в оврагах.

Останавливаем перемещение личного состава оккупантов – лаконично прокомментировали видео в батальоне.

