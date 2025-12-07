российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригады

$42.180.00
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 31888 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 44079 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 52164 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 50235 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 55453 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 54100 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 39700 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 81511 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 43980 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Робот-полицейский заступил на службу в китайской провинции ЧжэцзянPhotoVideo7 декабря, 02:43 • 4022 просмотра
Пентагон изучает применение автономных систем вооружений в Украине для будущих операций - Хегсет7 декабря, 03:24 • 8066 просмотра
Четвертый случай за 40 лет: в морских глубинах обнаружили семирукого осьминога7 декабря, 03:42 • 7354 просмотра
Украинцы массово выезжают за границу: в НБУ назвали две причины7 декабря, 04:08 • 10381 просмотра
В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети7 декабря, 04:26 • 5876 просмотра
публикации
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 38244 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 47947 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 61397 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 81518 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 70431 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Илон Маск
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Лондон
Франция
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 35283 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 44463 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 45933 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 59967 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 58103 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
The New York Times

российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригады

Киев • УНН

 • 262 просмотра

Бойцы 110-й механизированной бригады ликвидировали вражеского пехотинца, застрявшего в колючей проволоке между бетонными пирамидами. Видео боевой работы опубликовано 7 декабря, также были поражены другие оккупанты.

российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригады

Бойцы батальона беспилотных систем 110-й механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко показали видео ликвидации вражеского пехотинца, запутавшегося в инженерных сооружениях. Оккупант погиб в колючей проволоке между бетонными пирамидами, известными как "зубы дракона". Об этом пишет УНН.

Подробности

Соответствующее видео боевой работы было обнародовано батальоном 7 декабря.

Кроме того, во время работы операторов БПЛА были поражены и другие оккупанты, которые пытались спрятаться от украинских дронов в кустах и в оврагах.

Останавливаем перемещение личного состава оккупантов 

– лаконично прокомментировали видео в батальоне.

армия рф за сутки войны в Украине потеряла 1080 военных: потери россии по состоянию на 7 декабря07.12.25, 07:53 • 2902 просмотра

Степан Гафтко

