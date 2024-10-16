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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді

Київ • УНН

 • 17822 перегляди

Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон", відбудеться у листопаді. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді

Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів планують провести у листопаді.  Про це повідомив журналіст Остап Яриш із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, передає УНН

Деталі

Зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн", яку відклали через ураган "Мілтон", відбудеться наступного місяця

- цитує Яриш слова речниці Білого дому.

Нагадаємо

Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата наразі не відома, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.

Політолог про перенесення "Рамштайну": не критично для  України, можливість краще підготуватися10.10.24, 19:55 • 193851 перегляд

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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