Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді
Київ • УНН
Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон", відбудеться у листопаді. Про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів планують провести у листопаді. Про це повідомив журналіст Остап Яриш із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр, передає УНН.
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Зустріч лідерів країн у форматі "Рамштайн", яку відклали через ураган "Мілтон", відбудеться наступного місяця
Нагадаємо
Пентагон повідомив про перенесення засідання контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Нова дата наразі не відома, але коаліції продовжують працювати над наданням Україні оборонних спроможностей.
Політолог про перенесення "Рамштайну": не критично для України, можливість краще підготуватися10.10.24, 19:55 • 193851 перегляд