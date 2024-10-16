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Байден поговорив із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів

Київ • УНН

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Президент США Джо Байден провів розмову з Володимиром Зеленським і анонсував новий пакет безпекової допомоги Україні на 425 млн доларів. Пакет включає засоби ППО, боєприпаси та бронетехніку.

Байден поговорив із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на 425 млн доларів

Президент США Джо Байден поговорив із Президентом України Володимиром Зеленський і оголосив про надання Києву пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів, передає УНН із посиланням на Білий дім.

Деталі

Президент Байден розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку США для України в її захисті від російської агресії.

Президент Байден поінформував президента Зеленського про його зусилля щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки до кінця його терміну перебування на посаді.

"Сьогодні Президент оголосив про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 425 мільйонів доларів США, який включає додатковий потенціал протиповітряної оборони, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніку та критичні боєприпаси для задоволення нагальних потреб України", - йдеться у повідомленні.

За даними Білого дому, у найближчі місяці Сполучені Штати нададуть Україні низку додаткових можливостей, включаючи сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні БТРів і БМП, а також тисячі додаткових броньованих машин, які допоможуть укомплектувати Збройні сили України.

"Президент Зеленський поінформував президента Байдена про свій план досягнення перемоги над росією, і обидва лідери доручили своїм командам провести подальші консультації щодо наступних кроків", - йдеться у повідомленні.

У білому домі додали, що лідери зобов’язалися разом з міжнародними партнерами активізувати планування допомоги у сфері безпеки, щоб гарантувати, що Україна має обладнання, необхідне для перемоги. У рамках цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальну зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України.

Зустріч "Рамштайн" на рівні лідерів, яку відклали через ураган у США, планують провести у листопаді16.10.24, 19:56 • 17822 перегляди

Антоніна Туманова

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