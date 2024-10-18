Зеленский о реакции партнеров на План победы: схожа с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине Patriot или F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждение Плана победы похоже на дискуссию о поставках Украине ракетных комплексов Patriot или истребителей F-16, когда сначала союзники отказывались, но потом пришли к согласию. Об этом Зеленский заявил в интервью The Financial Times, передает УНН.

Реакция на План победы такая же, как на Patriot, F-16... Но мы должны это сделать. Это единственный способ выжить. Война не закончится, пока путин не почувствует, что он должен закончить. А он понимает только силу. Это зависит не от России, а от воли наших партнеров. Большинство на нашей стороне. Но мы должны оказывать давление на других - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО укрепит дипломатические пути прекращения войны, поднимет моральный дух украинцев и заставит российского диктатора путина сесть за стол переговоров.

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