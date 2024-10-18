Команда Белого дома в ближайшее время прибудет в Украину с ответом на План победы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил об ожидаемом приезде команды Белого дома в Украину с ответом на План победы. Украинская делегация уже представила план в США и получила первый фидбек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас ожидается приезд команды Белого дома в Украину для предоставления дальнейших ответов на План победы. Об этом он заявил в интервью каналу «Мы - Украина», передает УНН.
Первое представление плана было в США, фидбек был сразу
Он рассказал, что в США поехала поехала вместе с начальником Генерального штаба Анатолием Баргилевичем и с Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.
Там они работали над вопросами по НАТО, приглашением Альянса и над усилением нашей армии.
По фидбеку - я жду команду Белого дома в Украине и в ближайшее время она будет будет здесь. Мы ждем их с теми или иными ответами
Напомним,
Президент Украины заявил, что План победы направлен на укрепление страны, независимо от действий России. Зеленский подчеркнул важность поддержки международных партнеров для реализации этого плана.
Зеленский о реакции партнеров на План победы: схожа с предыдущими дискуссиями о предоставлении Украине Patriot или F-1618 октября 2024, 07:17 • 10459 просмотров