Правительство упростило доступ к психологической помощи для военных

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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16 августа 2024, 11:31  •  6455 просмотра

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Кабмин усовершенствовал механизм оказания психологической помощи военнослужащим. Государственные органы смогут самостоятельно утверждать порядки направления военных для получения бесплатной психологической помощи.

Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг по психологической помощи второго и третьего уровней ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН

Детали

Как сообщается, отныне государственные органы и центральные органы исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении военные формирования и правоохранительные органы, смогут самостоятельно утверждать порядки направления лиц, проходящих службу в их составе, для получения услуг по психологической помощи.

Это обеспечит быстрый и бесплатный доступ к квалифицированной психологической помощи действующим военнослужащим для преодоления последствий стресса и улучшения стрессоустойчивости, обеспечит профилактику возникновения и обострения психических расстройств

- считают в Минветеранов. 

При Минветеранов функционирует Реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей. Как сообщается, министерство будет возмещать стоимость предоставленных услуг по психологической помощи специализированным учреждениям различных форм собственности, в том числе и физическим лицам-предпринимателям, которые предоставляют такие услуги.

Также можно проверить свое психологическое состояние через диагностическую систему MARTA, напомнили в ведомстве. На сайте также есть практические рекомендации для улучшения сна, уменьшения тревоги и тому подобное. 

Поранені військові матимуть належне харчування під час лікування та реабілітації15 августа 2024, 16:03 • 32602 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Общество
ministerstvo-u-spravakh-veteraniv-ukrainaМинистерство по делам ветеранов
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