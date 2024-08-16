Правительство упростило доступ к психологической помощи для военных

Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг по психологической помощи второго и третьего уровней ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.

Детали

Как сообщается, отныне государственные органы и центральные органы исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении военные формирования и правоохранительные органы, смогут самостоятельно утверждать порядки направления лиц, проходящих службу в их составе, для получения услуг по психологической помощи.

Это обеспечит быстрый и бесплатный доступ к квалифицированной психологической помощи действующим военнослужащим для преодоления последствий стресса и улучшения стрессоустойчивости, обеспечит профилактику возникновения и обострения психических расстройств - считают в Минветеранов.

При Минветеранов функционирует Реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей. Как сообщается, министерство будет возмещать стоимость предоставленных услуг по психологической помощи специализированным учреждениям различных форм собственности, в том числе и физическим лицам-предпринимателям, которые предоставляют такие услуги.

Также можно проверить свое психологическое состояние через диагностическую систему MARTA, напомнили в ведомстве. На сайте также есть практические рекомендации для улучшения сна, уменьшения тревоги и тому подобное.

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