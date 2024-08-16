Правительство упростило доступ к психологической помощи для военных
Киев • УНН
Кабмин усовершенствовал механизм оказания психологической помощи военнослужащим. Государственные органы смогут самостоятельно утверждать порядки направления военных для получения бесплатной психологической помощи.
Кабинет Министров усовершенствовал механизм предоставления услуг по психологической помощи второго и третьего уровней ветеранам войны, членам их семей и некоторым другим категориям лиц. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов Украины, передает УНН.
Детали
Как сообщается, отныне государственные органы и центральные органы исполнительной власти, которые имеют в своем подчинении военные формирования и правоохранительные органы, смогут самостоятельно утверждать порядки направления лиц, проходящих службу в их составе, для получения услуг по психологической помощи.
Это обеспечит быстрый и бесплатный доступ к квалифицированной психологической помощи действующим военнослужащим для преодоления последствий стресса и улучшения стрессоустойчивости, обеспечит профилактику возникновения и обострения психических расстройств
При Минветеранов функционирует Реестр поставщиков услуг по психологической реабилитации для ветеранов и членов их семей. Как сообщается, министерство будет возмещать стоимость предоставленных услуг по психологической помощи специализированным учреждениям различных форм собственности, в том числе и физическим лицам-предпринимателям, которые предоставляют такие услуги.
Также можно проверить свое психологическое состояние через диагностическую систему MARTA, напомнили в ведомстве. На сайте также есть практические рекомендации для улучшения сна, уменьшения тревоги и тому подобное.
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