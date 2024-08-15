Раненые военные будут иметь надлежащее питание во время лечения и реабилитации

Офис Уполномоченного ВР по правам человека подтвердил, жалобы военных о наличии проблемы с питанием в некоторых гражданских учреждениях здравоохранения. Правительство утвердило постановление об обеспечении улучшенного питания военнослужащих во время лечения в учреждениях здравоохранения всех форм собственности. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН.

В соцсетях появлялись посты военных с жалобами на блюда, которые предлагались в некоторых гражданских учреждениях здравоохранения. Указанная проблематика была подтверждена во время мониторинговых визитов, которые осуществляли работники нашего Офиса в Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Ровенской, Черкасской, Черновицкой и других областях Украины - написал Лубинец.

По его словам, акты реагирования Уполномоченного по этому поводу были направлены в Минздрав и Минобороны.

И по их результатам, Министерство здравоохранения Украины разработало "Порядок обеспечения улучшенного питания военнослужащих во время лечения в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения в соответствии с нормами, которые применяются в военно-медицинских учреждениях", который 13 августа утвердил Кабинет Министров Украины - сообщил Лубинец.

Омбудсман приветствовал принятие указанного постановления правительства, которое позволит привести к единым стандартам условия питания военнослужащих, находящихся на лечении или реабилитации в учреждениях здравоохранения независимо от подчинения и формы собственности этих медицинских учреждений.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Также Президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя.

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