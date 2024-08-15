Более 540 украинских военнослужащих, получивших ранения во время войны, уже прошли медицинскую реабилитацию в Латвии. Об этом заявил министр здравоохранения страны Хосам Абу Мери, который вместе с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволсом накануне посетили реабилитационный центр «Яункемери». Об этом УНН сообщает со ссылкой на латвийское ведомство.

Более 540 солдат, получивших ранения в Украине, уже прошли медицинскую реабилитацию в Латвии. Мы учитываем несколько моментов, чтобы предложить лучшие условия для солдат - необходимых специалистов и месторасположение, чтобы при необходимости обеспечить транспорт или предоставить других врачей для консультаций. Военные травмы и реабилитация солдат имеют свою специфику, и я рад, что латвийские специалисты демонстрируют высокий уровень профессионализма. Латвия продолжит оказывать поддержку Украине, мы неустанно следим за текущей ситуацией и поддерживаем связь с украинской стороной - подчеркнул Хосам Абу Мери.

Как сообщается, в основном солдаты проходят лечение в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", но возможности госпиталя по приему раненых военнослужащих достигли максимума, поэтому были найдены другие варианты. В этом году реабилитационный центр "Яункемери" примет всего 50 солдат.

В «Яункемер» и министр и посол ознакомились с программами и методами, которые предлагает реабилитационный центр для медицинской реабилитации украинских солдат.

Также сообщается, что на этой неделе Латвия отправит Украине очередной груз гуманитарной помощи. Пришлют антибиотики, шприцы, иглы, инфузионные системы, манипуляционные жгуты, повязки для остановки кровотечения, которое угрожает жизни, и бинты для перевязки больших ран. Груз будет передан Центру общественного здоровья министерства здравоохранения Украины для распределения по больницам.

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