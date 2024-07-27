Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны и Генеральный штаб ВСУ до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Также Президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя. Об этом Зеленский заявил на 1-м ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность", сообщает "Суспільне", передает УНН.

Детали

Как заявил Зеленский, военная медицина должна всегда быть в фокусе внимания государства. Среди основных задач - построение медицинской системы, отвечающей вызовам современности. Речь идет о создании единого медицинского пространства, где каждый специалист знает и выполняет свою роль.

Речь, в частности, об эффективном использовании ресурсов, поставки аптечек и турникетов соответствующего качества, поставки мобильных госпиталей, быть внимательнее к раненым, к тем, кто вернулся из российского ада. Речь о механизмах реинтеграции освобожденных из плена бойцов. Создание центра реинтеграции и обеспечения восстановления военнослужащих. Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. Минобороны вместе с Генеральным штабом до конца года должны развернуть медицинскую информационную систему в воинских частях, чтобы маршрут раненого был прозрачным и понятным. Это то, чего ожидает каждый военный медик, каждый военнослужащий - отметил Зеленский.

Президент добавил, что должна быть внедрена эффективная система реабилитации, которая включает ментальное восстановление военных вместе с их семьями.

Отдельно глава государства рассказал, что подписал указ положение о прохождении военной службы, которое регулирует прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, которые не проходили военную кафедру и дал поручение правительству в полной мере обеспечить финансирование создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции военных освобожденных из плена и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий.

Каждый командир должен помнить, что люди - это неизрасходованный материал, их силы, их знания, их умения - важная ценность для государства. Наша независимость крепко держится на наших людях. И с этим пониманием мы должны создать соответствующую систему реабилитации, с самым высоким уровнем подготовки необходимых кадров и центрами восстановления. Это наша задача, это наша цель, это наш путь - подчеркнул Президент.

Напомним

Президент Владимир Зеленский в День медицинского работника Украины отметил, что сейчас в Украине нет такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после ударов российской армии. Президент подчеркнул, что даже после жестоких российских атак на сотни больниц, мы не теряем способности нашей медицины спасать жизни.