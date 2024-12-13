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В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД: что меняется

В Украине автоматизируют предоставление статуса УБД: что меняется

Киев  •  УНН

 • 1704 просмотра

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Минветеранов внедряет автоматическое предоставление статуса участника боевых действий без подачи заявлений и документов. Военнослужащие не будут привлекаться к процессу, а е-удостоверение появится в «Дія» в январе 2025 года.

В Украине внедряется автоматическое предоставление статуса участника боевых действий (УБД), сообщили в Минветеранов в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Автоматизировано предоставление статуса участника боевых действий (УБД)», - сообщили в министерстве.

Указано, что теперь военнослужащие, выполняющие боевые задачи, вообще не будут привлекаться к процессу получения статуса - государство берет на себя все необходимые процедуры.

«Мы внедряем автоматическое предоставление статуса, которое исключает даже необходимость подачи заявления. Никаких бюрократических препятствий, никаких бумажных документов или дополнительных обращений в различные учреждения», - сообщила министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова. 

Что изменяют

Ранее процесс требовал личного участия ветеранов, подачи бумажных документов и прохождения многочисленных согласований. Благодаря новым цифровым подходам эта процедура станет значительно проще и эффективнее, обеспечив быстрое и удобное получение статуса участника боевых действий, отметили в Минветеранов. Сведения об участии в боевых действиях будут вноситься уполномоченными лицами воинских частей.

После предоставления статуса УБД, защитник/защитница будет иметь возможность сгенерировать «е-Удостоверение» в приложении «Дія» и пользоваться всеми преимуществами статуса. Как отмечается, важно то, что генерация «е-Удостоверение» в приложении «Дія» без наличия бумажного удостоверения будет реализована в течение января 2025 года.

Документы для получения УБД будут собирать специальные комиссии: правительство приняло упрощение процедуры17 июл. 2024, 10:07 • 35305 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ministerstvo-u-spravakh-veteraniv-ukrainaМинистерство по делам ветеранов
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