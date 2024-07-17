Кабмин принял нововведения, которые упрощают процедуру получения статуса УБД. Отныне защитники и защитницы не должны самостоятельно собирать необходимые документы. Пишет УНН со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Детали

Кабинет Министров Украины принял изменения в постановление №413, что существенно упростит получение статуса участника боевых действий (УБД) для некоторых категорий лиц.

Согласно нововведениям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины, защитники и защитницы, которые служили или служат в силах безопасности и обороны, теперь освобождены от обязанности лично заниматься поиском и сбором необходимых документов для получения статуса УБД. Эту функцию на себя берут соответствующие комиссии, принимающие решение о предоставлении статуса.

Основными нововведениями является внедрение электронного кабинета в Едином государственном реестре ветеранов войны. Это упрощает доступ к необходимой информации и осуществление соответствующих записей для заявителей, секретарей комиссий и администраторов Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Кроме того установлена возможность подачи заявлений в бумажной или электронной форме в зависимости от категории лиц.

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Подробности об изменениях согласно постановлению КМУ №413:

1. электронный кабинет - составляющая ЕГРВВ, предназначенная для доступа пользователей электронного кабинета к Реестру для внесения в него и получения из него информации.

Соответственно пользователями этого кабинета будут заявители, секретари комиссии по вопросам предоставления УБД при органах сил безопасности и обороны, секретарь межведомственной комиссии, образованной Минветеранов, администратор ЦПАУ.

2. форма заявления, которое может подаваться в бумажной форме непосредственно комиссии УБД (межведомственной комиссии), в частности через почтовую переписку или через ЦПАУ (только для лиц из числа добровольческих формирований, статус УБД которым предоставляется межведомственной комиссией Минветеранов).

Но сотрудники разведывательных органов Украины, подают заявление исключительно в бумажной форме соответствующим комиссиям разведывательных органов;

3. Лица, которые проходят службу в органах Сил безопасности и обороны могут подать заявление для предоставления статуса УБД в электронной форме средствами Портала Дія или ЕГРВО.

В случае отсутствия необходимых документов есть возможность в заявлении указать только сведения, необходимые для предоставления статуса УБД (проверка их достоверности возлагается на комиссию по вопросам рассмотрения материалов о признании участниками боевых действий).

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