Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки ветеранов

Национальная гвардия и Красный Крест Украины подписали Меморандум о сотрудничестве и партнерстве. Об этом в Фейсбуке проинформировала пресс-служба НГУ, передает УНН.

Детали

"Украинский Красный Крест играет вспомогательную роль в реализации государственной гуманитарной политики и в сфере медицины. Физическая и ментальная реабилитация ветеранов, которые возвращаются с фронта к гражданской жизни, является одним из основных направлений, которое мы развиваем. Украинский Красный Крест готов оказывать всестороннюю помощь для поддержки ветеранов и их семей", - сказал генеральный директор Национального комитета Украинского Красного Креста Максим Доценко.

Среди основных направлений сотрудничества:

совместные мероприятия по психосоциальной поддержке ветеранов НГУ и членов их семей;

информационно-разъяснительные мероприятия о рисках взрывоопасных предметов и правила безопасного поведения;

содействие в проведении мероприятий восстановления для психологов НГУ,

обучение специалистов по психическому здоровью, в частности подготовка и поддержка супервизоров из числа психологов Нацгвардии;

социальное сопровождение членов семей военных, погибших, попавших в плен или пропавших без вести и предоставление таким семьям поддержки от Украинского Красного Креста.

Кроме того, представители ЧХ передали специальные информстенды, которые помогут специалистам НГУ в проведении мероприятий для предупреждения риска от взрывоопасных предметов, а также во время учений правил безопасного поведения гражданских, в том числе детей.

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