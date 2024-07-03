Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 31 августа.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Детали

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судье, который обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Постановлением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 31 августа 2024 года включительно - говорится в сообщении.

Напомним,

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ. Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.

20 июня Высший совет правосудия оставил без изменений решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Алексея Тындыра и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности.