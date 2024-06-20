ДТП зі смертю нацгвардійця: ВРП підтримала рішення щодо звільнення судді Тандира
Київ • УНН
Апеляція судді Олексія Тандира на його звільнення за водіння в нетверезому вигляді і ДТП зі смертельними наслідками була відхилена Вищою радою юстиції.
Вища рада правосуддя залишила без змін рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Олексія Тиндира та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади, повідомили у ВРП 20 червня, пише УНН.
Розглянувши скаргу судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира та його представника – адвоката Олега Юрченка, Вища рада правосуддя вирішила залишити без змін рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 квітня 2024 року про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади
Суддя, як вказано, скористався своїм правом на оскарження рішення Дисциплінарної палати до Вищої ради правосуддя.
Рішення Вищої ради правосуддя може бути оскаржене в порядку, передбаченому статтею 52 Закону України "Про Вищу раду правосуддя".
Суть справи
Суддя Олексій Тандир, як вказали у ВРП, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України, а саме у порушенні правил безпеки дорожнього руху, керуванні транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, що передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.
У ніч на 26 травня 2023 року суддя Олексій Тандир, тоді голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 ККУ.
Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту.