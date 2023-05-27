ДТП зі смертю нацгвардійця: суддю Тандира відправили під варту на два місяці

Суддю взяли під варту до 21 липня без можливості внесення застави.

Що передувало

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді.

Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.

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