ДТП зі смертю нацгвардійця: суддю Тандира відправили під варту на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці, голові Макарівського районного суду Олексію Тандиру, який в ніч на 26 травня на смерть збив нацгвардійця на блокпості у Києві. Про це інформує УНН.
Суддю взяли під варту до 21 липня без можливості внесення застави.
Що передувало
У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.
Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді.
Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.
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