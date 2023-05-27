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ДТП со смертью нацгвардейца: судью Тандыра отправили под стражу на два месяца (РЫБА)

ДТП со смертью нацгвардейца: судью Тандыра отправили под стражу на два месяца (РЫБА)

Киев • УНН

 • 597169 просмотра

или ДТП со смертью нацгвардейца: суд избрал Тандыру меру пресечения

КИЕВ. 27 мая. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца председателю Макаровского районного суда Алексею Тандыру, который в ночь на 26 мая насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Об этом информирует УНН.

Судью заключили под стражу до 21 июля без возможности внесения залога.

Что предшествовало

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.

Сам судья заявляет, что не был пьяным, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

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