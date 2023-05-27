ДТП со смертью нацгвардейца: судью Тандыра отправили под стражу на два месяца (РЫБА)
Киев • УНН
или ДТП со смертью нацгвардейца: суд избрал Тандыру меру пресечения
КИЕВ. 27 мая. УНН. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца председателю Макаровского районного суда Алексею Тандыру, который в ночь на 26 мая насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве. Об этом информирует УНН.
Судью заключили под стражу до 21 июля без возможности внесения залога.
Что предшествовало
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи.
Сам судья заявляет, что не был пьяным, а после ДТП находился в шоковом состоянии.
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