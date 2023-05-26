Щодо судді, який на смерть збив нацгвардійця, розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Через ДТП на блокопосту у Києві, у якій загинув нацгвардієць, розпочато розслідування. Про це УНН повідомили у Київській міській прокуратурі.
Деталі
У ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
Як повідомили у прокуратурі, суддя затриманий у порядку п. 2 ст. 482 Кримінального процесуального кодексу – затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину.
Розслідування розпочато за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).
Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі та позбавлення право керувати транспортним засобом на цей же строк.
Нагадаємо
Близько опівночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
За попередньою інформацією, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.