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У Києві суддя на смерть збив нацгвардійця на блокпосту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. У Києві суддя збив військового Національної гвардії України на одному з блокпостів, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, близько опівночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на Lexus збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії, внаслідок чого той загинув.

За попередньою інформацією, посадовець перебував у стані алкогольного сп’яніння. Як повідомили, його вже затримано.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради Ярині Ар’євій у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

Суд тимчасово позбавив депутатку Ар’єву водійських прав.

Українські Національні Новини

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