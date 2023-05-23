Депутатці Київради Ар’євій повідомили про підозру через ДТП у стані наркотичного сп’яніння
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Facebook, передає УНН.
Деталі
Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, йдеться про Ярину Ар’єву.
Повідомляється, що за висновками експертиз причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР.
Цитата
«Згідно з матеріалами слідства, підозрювана, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, рухалася по пр-ту С. Бандери у напрямку вул. Богатирської. Наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, жінка, усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.
23 травня 2023 року суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період часу з 20:00 до 06:00 строком на 2 місяці. Прокуратура буде його оскаржувати.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
Доповнення
Зазначимо, що Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння.
Про це депутатка написала на своїй сторінці у Facebook.
Вона запевняє, що експертиза підроблена.
«Я не вживала ніяких наркотиків. Експертиза, зроблена після ДТП нічого не виявила і у мене навіть не забрали водійські права. Раптом через півроку випливає експертиза зі слідами наркотиків, яких я не вживала. Через півроку!», – зазначила жінка.
Ар’єва додала, що відчуває себе винною у цьому нещасному випадку і весь час співпрацювала зі слідством і буде виконувати свої процесуальні обов’язки.