Депутату Києврады Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП в наркотическом опьянении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киеврады в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook, передает УНН.
Детали
Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Ярине Арьевой.
Сообщается, что по выводам экспертиз причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД.
Цитата
«Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по пр-ту С. Бандеры в направлении ул. Богатырской. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина, осознавая, что состояние, в котором она находится, влияет на ее внимание и реакцию, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.
23 мая 2023 года суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Прокуратура будет его обжаловать.
Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.
Дополнение
Отметим, что Арьева прокомментировала объявленное ей подозрение в совершении дорожно-транспортного происшествия. Она опровергает информацию, что находилась в состоянии наркотического сп’опьянения.
Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.
Она уверяет, что экспертиза поддельная.
«Я не употребляла никаких наркотиков. Экспертиза, сделанная после ДТП ничего не выявила и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода выплывает экспертиза со следами наркотиков, которых я не употребляла. Через полгода!» – отметила женщина.
Арьева добавила, что чувствует себя виновной в этом несчастном случае и все время сотрудничала со следствием и будет выполнять свои процессуальные обязанности.