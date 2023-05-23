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Депутату Києврады Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП в наркотическом опьянении

Депутату Києврады Арьевой сообщили о подозрении из-за ДТП в наркотическом опьянении

Киев • УНН

 • 1073346 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киеврады в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook, передает УНН.

Детали

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет о Ярине Арьевой.

Сообщается, что по выводам экспертиз причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД.

Цитата

«Согласно материалам следствия, подозреваемая, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo в состоянии наркотического опьянения, двигалась по пр-ту С. Бандеры в направлении ул. Богатырской. Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, женщина, осознавая, что состояние, в котором она находится, влияет на ее внимание и реакцию, не смогла оценить изменение дорожной обстановки и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения», – говорится в сообщении.

23 мая 2023 года суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде домашнего ареста в период времени с 20:00 до 06:00 сроком на 2 месяца. Прокуратура будет его обжаловать.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

Дополнение

Отметим, что Арьева прокомментировала объявленное ей подозрение в совершении дорожно-транспортного происшествия. Она опровергает информацию, что находилась в состоянии наркотического сп’опьянения.

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

Она уверяет, что экспертиза поддельная.

«Я не употребляла никаких наркотиков. Экспертиза, сделанная после ДТП ничего не выявила и у меня даже не забрали водительские права. Вдруг через полгода выплывает экспертиза со следами наркотиков, которых я не употребляла. Через полгода!» – отметила женщина.

Арьева добавила, что чувствует себя виновной в этом несчастном случае и все время сотрудничала со следствием и будет выполнять свои процессуальные обязанности.

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