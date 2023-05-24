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Суд тимчасово позбавив депутатку Ар’єву водійських прав

Суд тимчасово позбавив депутатку Ар’єву водійських прав

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури про тимчасове обмеження депутатки Київради Ярини Ар’євої, підозрюваної у скоєнні ДТП у стані наркотичного сп’яніння, у праві на керування авто. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила речниця прокуратури Надія Максимець.

Цитата

«Шевченківський райсуд столиці задовольнив наше клопотання про тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом - правом керування транспортним засобом строком на два місяці», - повідомила Максимець.

Також прокуратура просила тимчасово – на строк дії обмеження права керування авто, вилучити у Ар’євої водійські права.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що прокуратура клопоче про зміну запобіжного заходу для Ар’євої, яка наразі перебуває під домашнім арештом, на тримання під вартою строком на два місяці.

Контекст

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Жінка перебувала в реанімації. 23 травня суд відправив підозрювану під домашній арешт.

Сама ж Ар'єва заявила, що не перебувала у стані наркотичного сп’яніння, а також, що скоїла наїзд на жінку в темний час доби, в період, коли по всій країні тривали відключення світла і що місце скоєння ДТП не освітлювалось.

Позиція прокуратури

Речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що отримала дозвіл на розголошення даних розслідування. Вона уточнила, що ДТП сталася 27 листопада 2022 року в Києві.

«Підозрювана, керуючи технічно справним автомобілем, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, відволіклася від керування та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Зауважу, що пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою «зебра», що має світловідбиваючий ефект, та попереджувальними дорожними знаками.

Тобто водійка об’єктивно мала змогу виявити пішохода, коли вона вступила на пішохідний перехід, та могла дати їй можливість перейти дорогу», - уточнила Максимець.

Однак, як уточнила речниця прокуратури, ігнорування правил дорожнього руху, які забороняють керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, призвели до заподіяння потерпілій численних травм, які у сукупності відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Як повідомили у прокуратурі, одразу після ДТП, Ар’єву доставили до медзакладу. Там під час огляду лікарка виявила в неї візуальні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння білкової оболонки очей, сухість в роті, підозрілість тощо. Для перевірки цих доводів водійці запропонували здати відповідні аналізи для проведення лабораторного дослідження. Ємність зі біологічними зразками була опломбована у присутності водійки.

За результатами цього дослідження в організмі Ар’євої виявили марихуану (канабіноїди). Про що був складений відповідний акт та висновок.

Коли у грудні 2022 року підозрювана сама прийшла до медустанови, щоб отримати висновок там їй повідомили, що результати свідчать, що вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

При цьому водійка не заперечувала цей факт, і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй дала подруга. Вона також розписалася в отриманні медичного висновку.

Речниця додала, що таким чином твердження підозрюваної про те, «що експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила» - є абсолютною брехнею.

«Станом на сьогодні, у межах слідства проведено слідчі експеременти, допити потерпілої та свідків», - уточнила речниця прокуратури.

Також було проведено судово-медичну експертизу, експертизу щодо справності транспортного засобу, а також автотехнічну експертизу щодо механізму наїзда на пішохода.

На підставі встановлених слідством фактів, які підтверджуються висновками експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру саме за статтею 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння», - повідомила речниця прокуратури.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

У прокуратурі також пояснили, чому розгляд справи затягнувся.

«Ар‘єва від показів відмовилась після скоєння ДТП, потерпіла перебувала в реанімації, свідки ДТП відсутні, відео відсутнє. Вподальшому покази потерпілої та водія мали суттєві суперечності, тому слідством встановлювався механізм ДТП, у тому числі за допомогою комплексної судово медичної та автотехнічної та інших експертиз», - пояснила Макисмець.

У водійки була своя версія того, що трапилося.

«Вона стверджувала, що збила жінку не на пішохідному переході, а поза нього. І що якась перешкода завадила їй огляд частини дороги.

Це важливі обставини, які потрібно було перевірити слідчим шляхом. Безпосередніх свідків, які б бачили момент наїзду, на жаль немає.

Для перевірки версії водійки була призначена автотехнічна експертиза механізму наїзду на пішохода та проведено слідчий експеримент», - додала речниця.

У прокуратурі додали, що висновки експертизи та слідчий експеримент повністю спростували її версію.

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