ДТП з Ар'євою: прокуратура просить тримання під вартою

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«В апеляції просимо скасувати рішення суду першої інстанції та ухвалити нове рішення, застосувавши до неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - повідомила Максимець.

Контекст

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння. Потерпіла отримала переломи ключиці та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Жінка перебувала в реанімації. 23 травня суд відправив підозрювану під домашній арешт.

Сама ж Ар'єва заявила, що не перебувала у стані наркотичного сп’яніння, а також, що скоїла наїзд на жінку в темний час доби, в період, коли по всій країні тривали відключення світла і що місце скоєння ДТП не освітлювалось.

Позиція прокуратури

Речниця столичної прокуратури повідомила, що отримала дозвіл на розголошення даних розслідування. Вона уточнила, що ДТП сталася 27 листопада 2022 року в Києві.

«Підозрювана, керуючи технічно справним автомобілем, наблизившись до нерегульованого пішохідного переходу, відволіклася від керування та здійснила наїзд на жінку-пішохода, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження.

Зауважу, що пішохідний перехід позначений дорожньою розміткою «зебра», що має світловідбиваючий ефект, та попереджувальними дорожними знаками.

Тобто водійка об’єктивно мала змогу виявити пішохода, коли вона вступила на пішохідний перехід, та могла дати їй можливість перейти дорогу», - уточнила Максимець.

Однак, як уточнила речниця прокуратури, ігнорування правил дорожнього руху, які забороняють керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, призвели до заподіяння потерпілій численних травм, які у сукупності відносяться до тяжких тілесних ушкоджень.

Масимець повідомила, що одразу після ДТП для проведення оглядів на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння, Ар’єву о 01 год. 20 хв. доставили до лікарні «Соціотерапія». У ході медичного огляду лікарка виявила в неї візуальні ознаки наркотичного сп’яніння: почервоніння білкової оболонки очей, сухість в роті, підозрілість тощо. Клінічна картина підозрюваної, що мала ознаки наркотичного сп’яніння, була відмічена у відповідному акті.

«Для перевірки цих доводів водійці запропонували здати відповідні аналізи для проведення лабораторного дослідження.

Ємність зі біологічними зразками була опломбована у присутності водійки», - уточнила речниця.

За результатами цього дослідження в організмі Ар’євої виявили марихуану (канабіноїди). Про що був складений відповідний акт та висновок.

«На початку грудня 2022 року підозрювана сама прийшла до медустанови, щоб отримати висновок її медичного огляду. Там їй повідомили, що під час ДТП вона перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

При цьому водійка не заперечувала цей факт, і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй надала подруга. У подальшому підозрювана розписалася про те, що вона отримала висновок її медичного огляду», - розповіла Максимець.

Речниця додала, що таким чином твердження підозрюваної про те, «що експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила» - є абсолютною брехнею.

Надалі вже у ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення первинних документів медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння та відповідних зразків.

На підставі постанови слідчого для перевірки первинних лабораторних досліджень була призначена судово-медична токсилогічна експертиза, відповідно до висновків, якої у сечі Ар’євої знайдено наркотичні речовини групи канабіноїдів, зокрема, головний психоактивний компонент канабісу.

Таким чином факт перебування Ар’євої у стані наркотичного спяніння, встановлений під час її первинного медичного огляду, повністю підтвердився висновками токсикологічної експертизи, повідомила Максимець.

«Станом на сьогодні, у межах слідства проведено слідчі експеременти, допити потерпілої та свідків», - уточнила речниця прокуратури.

У травні була допитана і свідок-лікарка.

Також було проведено судово-медичну експертизу, експертизу щодо справності транспортного засобу, а також автотехнічну експертизу щодо механізму наїзда на пішохода.

«Виходячи з встановлених слідством фактів, підозрювана усвідомлювала, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію при зміні дорожної обстановки.

За висновками експертів, причиною виникнення дорожньо-транспортної пригоди є грубе порушення підозрюваною вимог ПДР, що знаходяться у прямому причинному зв'язку з виникненням даної ДТП та її тяжкими наслідками.

На підставі встановлених слідством фактів, які підтверджуються висновками експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру саме за статтею 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння», - повідомила речниця прокуратури.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.

У прокуратурі також пояснили, чому розгляд справи затягнувся.

«Ар‘єва від показів відмовилась після скоєння ДТП, потерпіла перебувала в реанімації, свідки ДТП відсутні, відео відсутнє. Вподальшому покази потерпілої та водія мали суттєві суперечності, тому слідством встановлювався механізм ДТП, у тому числі за допомогою комплексної судово медичної та автотехнічної та інших експертиз», - пояснила Макисмець.

У водійки була своя версія того, що трапилося.

«Вона стверджувала, що збила жінку не на пішохідному переході, а поза нього. І що якась перешкода завадила їй огляд частини дороги.

Це важливі обставини, які потрібно було перевірити слідчим шляхом. Безпосередніх свідків, які б бачили момент наїзду, на жаль немає.

Для перевірки версії водійки була призначена автотехнічна експертиза механізму наїзду на пішохода та проведено слідчий експеримент», - додала речниця.

У прокуратурі додали, що висновки експертизи та слідчий експеримент повністю спростували її версію.

«Більше того, вчинити наїзд за тих обставин, про які вона стверджувала, неможливо. Удар би прийшовся на іншу сторону тіла потерпілої», - додала Максимець.