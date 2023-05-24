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ДТП с Арьевой: прокуратура просит содержания под стражей

ДТП с Арьевой: прокуратура просит содержания под стражей

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Следы употребления марихуаны были обнаружены в организме подозреваемой депутата Киевсовета Ярины Арьевой сразу после совершения ДТП с тяжелыми последствиями. Теперь прокуратура ходатайствует об аресте Арьевой. Информацию об этом УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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«В апелляции просим отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, применив к ней меру пресечения в виде содержания под стражей», - сообщила Максимец.

Контекст

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения. Потерпевшая получила переломы ключицы и челюсти с травматической экстракцией зубов, переломы конечностей, черепно-мозговую травму и другие повреждения. Женщина находилась в реанимации. 23 мая суд отправил подозреваемую под домашний арест. 

Сама же Арьева заявила, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а также, что совершила наезд на женщину в темное время суток, в период, когда по всей стране продолжались отключения света и что место совершения ДТП не освещалось.

Позиция прокуратуры

Пресс-секретарь столичной прокуратуры сообщила, что получила разрешение на разглашение данных расследования. Она уточнила, что ДТП произошло 27 ноября 2022 года в Киеве.

«Подозреваемая, управляя технически исправным автомобилем, приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу, отвлеклась от управления и совершила наезд на женщину-пешехода, причинив ей тяжкие телесные повреждения.

Отмечу, что пешеходный переход обозначен дорожной разметкой «зебра», имеющей светоотражающий эффект, и предупредительными дорожными знаками.

То есть водитель объективно имела возможность обнаружить пешехода, когда она ступила на пешеходный переход, и могла дать ей возможность перейти дорогу», - уточнила Максимец.

Однако, как уточнила пресс-секретарь прокуратуры, игнорирование правил дорожного движения, запрещающих управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, привели к причинению потерпевшей многочисленных травм, которые в совокупности относятся к тяжким телесным повреждениям.

Масимец сообщила, что сразу после ДТП для проведения осмотров на состояние алкогольного и наркотического опьянения, Арьеву в 01 час. 20 мин. доставили в больницу «Социотерапия». В ходе медицинского осмотра врач обнаружила у нее визуальные признаки наркотического опьянения: покраснение белковой оболочки глаз, сухость во рту, подозрительность и тому подобное. Клиническая картина подозреваемой, которая имела признаки наркотического опьянения, была отмечена в соответствующем акте.

«Для проверки этих доводов водителю предложили сдать соответствующие анализы для проведения лабораторного исследования. Емкость с биологическими образцами была опломбирована в присутствии водителя», - уточнила пресс-секретарь.

По результатам этого исследования в организме Арьевой обнаружили марихуану (каннабиноиды). О чем был составлен соответствующий акт и заключение.

«В начале декабря 2022 года подозреваемая сама пришла в медучреждение, чтобы получить заключение ее медицинского осмотра. Там ей сообщили, что во время ДТП она находилась в состоянии наркотического опьянения.

При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей предоставила подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра», - рассказала Максимец.

Пресс-секретарь добавила, что таким образом утверждение подозреваемой о том, «что экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не выявила» - является абсолютной ложью.

В дальнейшем уже в ходе досудебного расследования проведен временный доступ к вещам и документам с целью изъятия первичных документов медицинского освидетельствования на состояние наркотического опьянения и соответствующих образцов.

На основании постановления следователя для проверки первичных лабораторных исследований была назначена судебно-медицинская токсикологическая экспертиза, согласно выводам, которой в моче Арьевой найдены наркотические вещества группы каннабиноидов, в частности, главный психоактивный компонент каннабиса.

Таким образом факт пребывания Арьевой в состоянии наркотического опьянения, установленный во время ее первичного медицинского осмотра, полностью подтвердился выводами токсикологической экспертизы, сообщила Максимец.

«По состоянию на сегодня, в рамках следствия проведены следственные эксперименты, допросы потерпевшей и свидетелей», - уточнила пресс-секретарь прокуратуры.

В мае была допрошена и свидетель-врач.

Также была проведена судебно-медицинская экспертиза, экспертиза по исправности транспортного средства, а также автотехническая экспертиза по механизму наезда на пешехода.

«Исходя из установленных следствием фактов, подозреваемая осознавала, что состояние, в котором она находится, влияет на ее внимание и реакцию при изменении дорожной обстановки.

По заключению экспертов, причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия является грубое нарушение подозреваемой требований ПДД, находящихся в прямой причинной связи с возникновением данного ДТП и его тяжелыми последствиями.

На основании установленных следствием фактов, которые подтверждаются выводами экспертиз, указанному лицу сообщено о подозрении именно по статье 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения», - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

В прокуратуре также объяснили, почему рассмотрение дела затянулось.

«Арьева от показаний отказалась после совершения ДТП, потерпевшая находилась в реанимации, свидетели ДТП отсутствуют, видео отсутствует. В дальнейшем показания потерпевшей и водителя имели существенные противоречия, поэтому следствием устанавливался механизм ДТП, в том числе с помощью комплексной судебно-медицинской и автотехнической и других экспертиз», - пояснила Макисмец.

У водителя была своя версия случившегося.

«Она утверждала, что сбила женщину не на пешеходном переходе, а вне его. И что какое-то препятствие закрыло ей обзор части дороги.

Это важные обстоятельства, которые нужно было проверить следственным путем. Непосредственных свидетелей, которые бы видели момент наезда, к сожалению нет.

Для проверки версии водителя была назначена автотехническая экспертиза механизма наезда на пешехода и проведен следственный эксперимент», - добавила пресс-секретарь.

В прокуратуре добавили, что выводы экспертизы и следственный эксперимент полностью опровергли ее версию.

«Более того, совершить наезд при тех обстоятельствах, о которых она утверждала, невозможно. Удар бы пришелся на другую сторону тела потерпевшей», - добавила Максимец.

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