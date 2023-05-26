В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Киеве судья сбил военного Национальной гвардии Украины на одном из блокпостов, передает УНН.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на Lexus сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии, в результате чего тот погиб.
По предварительной информации, чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили, он уже задержан.
Напомним
Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.
Суд временно лишил депутата Арьеву водительских прав.