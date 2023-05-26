В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту

Детали

Как стало известно УНН из собственных источников, около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на Lexus сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии, в результате чего тот погиб.

По предварительной информации, чиновник находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили, он уже задержан.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения.

Суд временно лишил депутата Арьеву водительских прав.