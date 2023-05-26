В отношении судьи, который насмерть сбил нацгвардейца, начато расследование

Детали

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Как сообщили в прокуратуре, судья задержан в порядке п. 2 ст. 482 Уголовного процессуального кодекса – задержание судьи во время или сразу же после совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, если такое задержание необходимо для предупреждения совершения преступления, предотвращения или предупреждения последствий преступления или обеспечения сохранности доказательств этого преступления.

Расследование начато по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы и лишение право управлять транспортным средством на этот же срок.

Напомним

Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

По предварительной информации, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.