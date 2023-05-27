ДТП на блокпосту і загибель нацгвардійця: суддя Тандир не захотів відповідати на запитання журналістів, чому сів за кермо

Деталі



Перед початком судового засідання з розгляду обрання запобіжного заходу суддя Тандир відмовився давати відповіді на запитання журналістів, зауваживши, що «у нього такий стан, а попереду ще засідання». Зокрема журналісти запитали у нього, чому він сів за кермо, а не викликав таксі.

На що Тандир відповів: "Я вам дам інтерв’ю після розгляду клопотання". Він також додав, що усі пояснення давав на засіданні Вищої ради правосуддя, на якій розглядалося питання про надання дозволу на можливість взяття його під варту. Вподальшому адвокат Тандира заявив, що журналісти ставлять провокаційні питання.

Додамо

Під час засідання ВРП Тандир заявляв, що має проблеми з тиском і під час скоєння ДТП був тверезим. Про виявлену ж в авто пляшку з під алкоголю повідомив, що "пляшка там могла бути давно, я її не бачив".

"Я не знаю про цю пляшку. Я побачив це лише на фотографіях, на якихось. Скоріше за все, вона в машині лежала ще до того, бо я на фотографіях бачив на пасажирському сидінні, на підлозі вона валялась. Я ж не.. Повірте мені, я не міг їхати і вживати віскі", - сказав Тандир на засіданні ВРП.

На уточнююче запитання одного з членів ВРП, чи вживав він напередодні інциденту алкогольні напої, Тандир відповів: "Ні, не вживав".

Пізніше він додав, що був "у стані шоку, і не розумів, що відбувається".

Раніше

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді, якого підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Що передувало

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Згодом Тандиру повідомили про підозру в тому, що він збив насмерть нацгвардійця у стані алкогольного сп’яніння.

У нього примусово відібрали біологічні зразки для встановлення чи перебував суддя у стані сп’яніння під час ДТП. Тандир перебуває під вартою.