ДТП на блокпосту и гибель нацгвардейца: судья Тандыр не захотел отвечать на вопросы журналистов, почему сел за руль

Детали



Перед началом судебного заседания по рассмотрению избрания меры пресечения судья Тандыр отказался давать ответы на вопросы журналистов, отметив, что "у него такое состояние, а впереди еще заседание". В частности журналисты спросили у него, почему он сел за руль, а не вызвал такси.

На что Тандыр ответил: "Я вам дам интервью после рассмотрения ходатайства". Он также добавил, что все объяснения давал на заседании Высшего совета правосудия, на котором рассматривался вопрос о предоставлении разрешения на возможность взятия его под стражу. В дальнейшем адвокат Тандыра заявил, что журналисты задают провокационные вопросы.

Добавим

Во время заседания ВСП Тандыр заявлял, что имеет проблемы с давлением и во время совершения ДТП был трезв. Об обнаруженной же в авто бутылку из-под алкоголя сообщил, что "бутылка там могла быть давно, я ее не видел".

"Я не знаю об этой бутылке. Я увидел это только на фотографиях, на каких-то. Скорее всего, она в машине лежала еще до того, потому что я на фотографиях видел на пассажирском сиденье, на полу она валялась. Я же не.. Поверьте мне, я не мог ехать и употреблять виски", - сказал Тандыр на заседании ВСП.

На уточняющий вопрос одного из членов ВСП, употреблял ли он накануне инцидента алкогольные напитки, Тандыр ответил: "Нет, не употреблял".

Позже он добавил, что был "в состоянии шока и не понимал, что происходит".

Ранее

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи, которого подозревают в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Что предшествовало

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Впоследствии Тандыру сообщили о подозрении в том, что он сбил насмерть нацгвардейца в состоянии алкогольного опьянения.

У него принудительно отобрали биологические образцы для установления находился ли судья в состоянии опьянения во время ДТП. Тандыр находится под стражей.