Высший совет правосудия оставил без изменений решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Алексея Тиндира и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности, сообщили в ВСП 20 июня, пишет УНН.

Рассмотрев жалобу судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея тандыра и его представителя - адвоката Олега Юрченко, Высший совет правосудия решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 24 апреля 2024 года о привлечении к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности - сообщили в ВСП.

Судья, как указано, воспользовался своим правом на обжалование решения Дисциплинарной палаты в Высший совет правосудия.

Решение Высшего совета правосудия может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 52 Закона Украины "О Высшем совете правосудия".

Суть дела

Судья Алексей Тандыр, как указали в ВСП, подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины, а именно в нарушении правил безопасности дорожного движения, управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть потерпевшего, что предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

В ночь на 26 мая 2023 года судья Алексей Тандыр, тогда председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 УКУ.

Высший совет правосудия удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу.