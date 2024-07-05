Кабинет министров Украины принял постановление, которое обеспечивает финансирование проекта по внедрению специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц по всей территории Украины - в рамках системы перехода от военной службы к гражданской жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Принятый документ определяет порядок, условия и механизм предоставления в 2024 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение реализации проекта. В частности, решает вопрос оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц. На реализацию проекта в этом году предусмотрено 2 924 445,5 тысяч гривен, - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по внедрению в Украине специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц разработан Минветеранов. Функционировать он будет по принципу "равный - равному", а в обязанности специалистов по сопровождению будет входить индивидуальное профессиональное сопровождение ветеранов и членов их семей в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни.

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Они будут консультировать по вопросам трудоустройства, обучения, аспектов социальной защиты и реабилитации, улучшения состояния здоровья, в целом реализации своих прав и льгот в различных сферах.

Речь идет о координационной поддержке Защитников и Защитниц в получении статусов, услуг и помощи, профессиональные консультации, где и как получить образование, пройти программы повышения квалификации или, например, получить подтверждение сертификатом навыков, куда трудоустроиться, в том числе и лицам с инвалидностью вследствие войны и многие другие услуги. То есть специалист - информационно-консультационный партнер ветеранского сообщества, - отметил и.о. Министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

По его словам, все вопросы, все потребности, которые будут возникать у ветеранов - должны находить сопровождение и поддержку со стороны таких специалистов. Также они будут анализировать проблематику, а мы соответственно на нее будем оперативно реагировать и исправлятьВ приоритете на должности специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц - ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших Воинов.

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