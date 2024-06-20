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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Португалии открылся первый реабилитационный центр для украинских ветеранов - Лубинец

В Португалии открылся первый реабилитационный центр для украинских ветеранов - Лубинец

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 15:12  •  578 просмотра

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Португалия открыла первый реабилитационный центр "Феникс" для украинских ветеранов войны, чтобы оказывать всестороннюю помощь, включая психологическое и физическое восстановление, раненым украинским солдатам.

В Португалии открыли первый реабилитационный центр Феникс для украинских ветеранов войны. Об этом рассказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали 

По его словам, в заведении будут оказывать комплексную помощь воинам, в частности для психологического и физического восстановления. 

Недавно в реабилитационный центр прибыла первая в истории сотрудничества группа защитников Украины. Многие из них имеют сложности с опорно-двигательным аппаратом вследствие боевых действий. В центре они будут проходить реабилитацию и будут получать новые знания по поддержке раненых собратьев и посестер - рассказал Лубинец. 

Омбудсман также добавил, что открытие центра произошло благодаря взаимодействию БО " МБФ "Фонд друзей Украины", Helpua.pt, Ukrainian Institute for the Future, офиса Омбудсмана Украины. 

Дополнение

В Helpua.pt рассказали, что центр будет работать в бывшей Доминиканской апостольской семинарии, расположенной в Алдейя Нова. С целью легкого после хирургического восстановления, в Португалию прибыла первая группа из 15 раненых бойцов ВСУ, которых сопровождала украинская делегация.

Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых13 февраля 2024, 17:35 • 24642 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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