В Португалии открылся первый реабилитационный центр для украинских ветеранов - Лубинец

В Португалии открыли первый реабилитационный центр Феникс для украинских ветеранов войны. Об этом рассказал Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

По его словам, в заведении будут оказывать комплексную помощь воинам, в частности для психологического и физического восстановления.

Недавно в реабилитационный центр прибыла первая в истории сотрудничества группа защитников Украины. Многие из них имеют сложности с опорно-двигательным аппаратом вследствие боевых действий. В центре они будут проходить реабилитацию и будут получать новые знания по поддержке раненых собратьев и посестер - рассказал Лубинец.

Омбудсман также добавил, что открытие центра произошло благодаря взаимодействию БО " МБФ "Фонд друзей Украины", Helpua.pt, Ukrainian Institute for the Future, офиса Омбудсмана Украины.

Дополнение

В Helpua.pt рассказали, что центр будет работать в бывшей Доминиканской апостольской семинарии, расположенной в Алдейя Нова. С целью легкого после хирургического восстановления, в Португалию прибыла первая группа из 15 раненых бойцов ВСУ, которых сопровождала украинская делегация.

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