Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых
Киев • УНН
Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.
Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью общественными организациями, работающими в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает УНН.
Мы очень благодарны нашим партнерам из общественного сектора за готовность помочь и присоединиться своими ресурсами к реформам здравоохранения в армии. Каждый подписанный сегодня документ повлечет качественные изменения и практические шаги в самых разных сферах тактической медицины и реабилитации. В то же время все они имеют единственную цель - сохранить здоровье и жизнь наших воинов.
Детали
В этот день меморандумы подписали с представителями пяти общественных организаций, работающих в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов:
- Благотворительного фонда "Суперлюди"
- Общественной организации "АВЦ ИНТ"
- Общественного союза "Ассоциация Операторов и Инструкторов по Первой Помощи и Тактической Медицины"
- Благотворительного фонда "МОАС-Украина"
- Благотворительного фонда "Здоровые решения для открытого общества"
Каждая из этих организаций будет помогать Министерству обороны развивать конкретное направление работы. А именно:
Благотворительный фонд "Здоровые решения для открытого общества" отныне будет сотрудничать с Департаментом здравоохранения Минобороны для формирования государственных политик в сфере охраны здоровья военнослужащих.
Наш фонд будет способствовать синхронизации военной и гражданской медицины с целью обеспечения высокого уровня здоровья бойцов, а также распространение лучших практик медицинских рот и медицинских пунктов подразделений для оптимизации медицинской помощи.
Договоренности с Общественным союзом "Ассоциация Операторов и Инструкторов по Первой Помощи и Тактической Медицины" предусматривают методическую помощь в развитии тактической медицины на всех уровнях - как для медицинского персонала, так и для остальных военных. Стороны также договорились о содействии в разработке и внедрении цифровых решений в сфере медицинского обеспечения войск и обучения военнослужащих.
Наша миссия - построение безопасного гражданского общества путем внедрения самых современных стандартов в сфере первой помощи, тактической и военной медицины, здравоохранения. Настроены на активное сотрудничество с Министерством обороны в этом направлении.
Фонд "МОАС-Украина" в координации с Командованием Медицинских сил ВСУ продолжит помогать с медицинской эвакуацией тяжелораненых.
Для нас подписание меморандума с Министерством обороны Украины - это желанное и долгожданное событие, которое будет способствовать консолидации усилий и ресурсов, координации и согласованности действий при проведении эвакуации тяжелораненых и, в конце концов, значительно усилит военную медицину.
Благотворительный фонд "Суперлюди" будет помогать развивать направление реабилитации раненых. Это, в частности, предусматривает создание вместе с Минобороны новых центров протезирования и реабилитации в регионах Украины и внедрение новых образовательных программ и технологий.
У нас общая цель: восстановление военнослужащих, получивших травмы в результате боевых действий. Наши военнослужащие нуждаются в качественных услугах и доступе к новейшим технологиям в медицине. И мы счастливы, что именно в этом направлении продолжаем работу с МОУ.
Международные партнеры, по словам заместителя министра обороны, открыты к обмену опытом и инвестированию в образование медицинского персонала.
Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых
Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.
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