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Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых

Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых

Киев  •  УНН

13 февраль 2024, 17:35  •  8962 просмотра

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Заместитель министра обороны Украины подписал меморандумы о сотрудничестве с пятью неправительственными организациями с целью улучшения тактической медицины, реабилитации и медицинской эвакуации раненых военнослужащих.

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью общественными организациями, работающими в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины,  передает УНН.

Мы очень благодарны нашим партнерам из общественного сектора за готовность помочь и присоединиться своими ресурсами к реформам здравоохранения в армии. Каждый подписанный сегодня документ повлечет качественные изменения и практические шаги в самых разных сферах тактической медицины и реабилитации. В то же время все они имеют единственную цель - сохранить здоровье и жизнь наших воинов.

- подчеркнула Наталья Калмыкова.
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Детали

В этот день меморандумы подписали с представителями пяти общественных организаций, работающих в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов:         

  • Благотворительного фонда "Суперлюди"
  • Общественной организации "АВЦ ИНТ" 
  • Общественного союза "Ассоциация Операторов и Инструкторов по Первой Помощи и Тактической Медицины"
  • Благотворительного фонда "МОАС-Украина"
  • Благотворительного фонда "Здоровые решения для открытого общества"

Каждая из этих организаций будет помогать Министерству обороны развивать конкретное направление работы. А именно:

Благотворительный фонд "Здоровые решения для открытого общества" отныне будет сотрудничать с Департаментом здравоохранения Минобороны для формирования государственных политик в сфере охраны здоровья военнослужащих. 

Наш фонд будет способствовать синхронизации военной и гражданской медицины с целью обеспечения высокого уровня здоровья бойцов, а также распространение лучших практик медицинских рот и медицинских пунктов подразделений для оптимизации медицинской помощи. 

- отметила Виктория Тимошевская, председатель фонда "Здоровые Решения".

Договоренности с Общественным союзом "Ассоциация Операторов и Инструкторов по Первой Помощи и Тактической Медицины" предусматривают методическую помощь в развитии тактической медицины на всех уровнях - как для медицинского персонала, так и для остальных военных. Стороны также договорились о содействии в разработке и внедрении цифровых решений в сфере медицинского обеспечения войск и обучения военнослужащих. 

Наша миссия - построение безопасного гражданского общества путем внедрения самых современных стандартов в сфере первой помощи, тактической и военной медицины, здравоохранения. Настроены на активное сотрудничество с Министерством обороны в этом направлении.

- подчеркнул председатель правления союза Леонид Федоровский. 

Фонд "МОАС-Украина" в координации с Командованием Медицинских сил ВСУ продолжит помогать с медицинской эвакуацией тяжелораненых.  

Для нас подписание меморандума с Министерством обороны Украины - это желанное и долгожданное событие, которое будет способствовать консолидации усилий и ресурсов, координации и согласованности действий при проведении эвакуации тяжелораненых и, в конце концов, значительно усилит военную медицину.

- отметил директор фонда Игорь Шехтман.

Благотворительный фонд "Суперлюди" будет помогать развивать направление реабилитации раненых. Это, в частности, предусматривает создание вместе с Минобороны новых центров протезирования и реабилитации в регионах Украины и внедрение новых образовательных программ и технологий.

У нас общая цель: восстановление военнослужащих, получивших травмы в результате боевых действий. Наши военнослужащие нуждаются в качественных услугах и доступе к новейшим технологиям в медицине. И мы счастливы, что именно в этом направлении продолжаем работу с МОУ.

- отметила руководитель фонда Ольга Руднева. 

Международные партнеры, по словам заместителя министра обороны, открыты к обмену опытом и инвестированию в образование медицинского персонала.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаЗдоровье
Міноборони уклали меморандуми з п'ятьма ГО, що займаються такмедом та реабілітацією поранених
The Ministry of Defense has signed memorandums with five NGOs engaged in tactical medicine and rehabilitation of the wounded
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Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых

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