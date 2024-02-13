Минобороны заключили меморандумы с пятью ОО, занимающимися такмедом и реабилитацией раненых

Заместитель Министра обороны Украины Наталья Калмыкова подписала меморандумы о сотрудничестве с пятью общественными организациями, работающими в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины, передает УНН.

Мы очень благодарны нашим партнерам из общественного сектора за готовность помочь и присоединиться своими ресурсами к реформам здравоохранения в армии. Каждый подписанный сегодня документ повлечет качественные изменения и практические шаги в самых разных сферах тактической медицины и реабилитации. В то же время все они имеют единственную цель - сохранить здоровье и жизнь наших воинов. - подчеркнула Наталья Калмыкова.

Детали

В этот день меморандумы подписали с представителями пяти общественных организаций, работающих в сферах тактической медицины и реабилитации раненых бойцов:

Благотворительного фонда "Суперлюди"

Общественной организации "АВЦ ИНТ"

Общественного союза "Ассоциация Операторов и Инструкторов по Первой Помощи и Тактической Медицины"

Благотворительного фонда "МОАС-Украина"

Благотворительного фонда "Здоровые решения для открытого общества"

Каждая из этих организаций будет помогать Министерству обороны развивать конкретное направление работы. А именно:

Благотворительный фонд "Здоровые решения для открытого общества" отныне будет сотрудничать с Департаментом здравоохранения Минобороны для формирования государственных политик в сфере охраны здоровья военнослужащих.

Наш фонд будет способствовать синхронизации военной и гражданской медицины с целью обеспечения высокого уровня здоровья бойцов, а также распространение лучших практик медицинских рот и медицинских пунктов подразделений для оптимизации медицинской помощи. - отметила Виктория Тимошевская, председатель фонда "Здоровые Решения".

Договоренности с Общественным союзом "Ассоциация Операторов и Инструкторов по Первой Помощи и Тактической Медицины" предусматривают методическую помощь в развитии тактической медицины на всех уровнях - как для медицинского персонала, так и для остальных военных. Стороны также договорились о содействии в разработке и внедрении цифровых решений в сфере медицинского обеспечения войск и обучения военнослужащих.

Наша миссия - построение безопасного гражданского общества путем внедрения самых современных стандартов в сфере первой помощи, тактической и военной медицины, здравоохранения. Настроены на активное сотрудничество с Министерством обороны в этом направлении. - подчеркнул председатель правления союза Леонид Федоровский.

Фонд "МОАС-Украина" в координации с Командованием Медицинских сил ВСУ продолжит помогать с медицинской эвакуацией тяжелораненых.

Для нас подписание меморандума с Министерством обороны Украины - это желанное и долгожданное событие, которое будет способствовать консолидации усилий и ресурсов, координации и согласованности действий при проведении эвакуации тяжелораненых и, в конце концов, значительно усилит военную медицину. - отметил директор фонда Игорь Шехтман.

Благотворительный фонд "Суперлюди" будет помогать развивать направление реабилитации раненых. Это, в частности, предусматривает создание вместе с Минобороны новых центров протезирования и реабилитации в регионах Украины и внедрение новых образовательных программ и технологий.

У нас общая цель: восстановление военнослужащих, получивших травмы в результате боевых действий. Наши военнослужащие нуждаются в качественных услугах и доступе к новейшим технологиям в медицине. И мы счастливы, что именно в этом направлении продолжаем работу с МОУ. - отметила руководитель фонда Ольга Руднева.

Международные партнеры, по словам заместителя министра обороны, открыты к обмену опытом и инвестированию в образование медицинского персонала.