Міноборони уклали меморандуми з п'ятьма ГО, що займаються такмедом та реабілітацією поранених

Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова підписала меморандуми про співпрацю із п'ятьма громадськими організаціями, що працюють у сферах тактичної медицини і реабілітації поранених бійців. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає УНН.

Ми дуже вдячні нашим партнерам із громадського сектору за готовність допомогти та долучитися своїми ресурсами до реформ охорони здоров’я у війську. Кожен підписаний сьогодні документ спричинить якісні зміни та практичні кроки у найрізноманітніших сферах тактичної медицини та реабілітації. Водночас всі вони мають на меті єдину мету – зберегти здоров’я та життя наших воїнів. – наголосила Наталія Калмикова.

Деталі

Цього дня меморандуми підписали з представниками п’яти громадських організацій, що працюють у сферах тактичної медицини і реабілітації поранених бійців:

Благодійного фонду «Суперлюди»

Громадської організації «АВЦ ІНТ»

Громадської спілки «Асоціація Операторів та Інструкторів з Першої Допомоги та Тактичної Медицини»

Благодійного фонду «МОАС-Україна»

Благодійного фонду «Здорові рішення для відкритого суспільства»

Кожна з цих організацій допомагатиме Міністерству оборони розвивати конкретний напрямок роботи. А саме:

Благодійний фонд "Здорові рішення для відкритого суспільства" відтепер співпрацюватиме з Департаментом охорони здоров’я Міноборони задля формування державних політик у сфері охорони здоров’я військовослужбовців.

Наш фонд сприятиме синхронізації військової та цивільної медицини з метою забезпечення найвищого рівня здоров'я бійців, а також поширення найкращих практик медичних рот та медичних пунктів підрозділів для оптимізації медичної допомоги. – зазначила Вікторія Тимошевська, голова фонду «Здорові Рішення».

Домовленості з Громадською спілкою "Асоціація Операторів та Інструкторів з Першої Допомоги та Тактичної Медицини" передбачають методичну допомогу у розвитку тактичної медицини на всіх рівнях – як для медичного персоналу, так і для решти військових. Сторони також домовилися про сприяння у розробці та впровадженні цифрових рішень у сфері медичного забезпечення військ і навчання військовослужбовців.

Наша місія – побудова безпечного громадянського суспільства шляхом впровадження найсучасніших стандартів у сфері першої допомоги, тактичної та військової медицини, охорони здоров’я. Налаштовані на активну співпрацю з Міністерством оборони в цьому напрямі. – наголосив голова правління спілки Леонід Федоровський.

Фонд "МОАС-Україна" в координації з Командуванням Медичних сил ЗСУ продовжить допомагати з медичною евакуацією важкопоранених.

Для нас підписання меморандуму з Міністерством оборони України – це бажана й довгоочікувана подія, яка сприятиме консолідації зусиль і ресурсів, координації та узгодженості дій при проведенні евакуації важкопоранених і, врешті-решт, значно посилить військову медицину. – зазначив директор фонду Ігор Шехтман.

Благодійний фонд "Суперлюди" допомагатиме розвивати напрям реабілітації поранених. Це, зокрема, передбачає створення разом з Міноборони нових центрів протезування та реабілітації у регіонах України та запровадження нових освітніх програм і технологій.

Ми маємо спільну мету: відновлення військовослужбовців, які зазнали травм внаслідок бойових дій. Наші військовослужбовці потребують якісних послуг та доступу до новітніх технологій в медицині. І ми щасливі, що саме в цьому напрямі продовжуємо роботу з МОУ. – наголосила керівниця фонду Ольга Руднєва.

Міжнародні партнери, за словами заступниці міністра оборони, відкриті до обміну досвідом та інвестування в освіту медичного персоналу.