Міноборони уклали меморандуми з п'ятьма ГО, що займаються такмедом та реабілітацією поранених
Київ • УНН
Заступник міністра оборони України підписав меморандуми про співпрацю з п'ятьма неурядовими організаціями з метою покращення тактичної медицини, реабілітації та медичної евакуації поранених військовослужбовців.
Заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова підписала меморандуми про співпрацю із п'ятьма громадськими організаціями, що працюють у сферах тактичної медицини і реабілітації поранених бійців. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає УНН.
Ми дуже вдячні нашим партнерам із громадського сектору за готовність допомогти та долучитися своїми ресурсами до реформ охорони здоров’я у війську. Кожен підписаний сьогодні документ спричинить якісні зміни та практичні кроки у найрізноманітніших сферах тактичної медицини та реабілітації. Водночас всі вони мають на меті єдину мету – зберегти здоров’я та життя наших воїнів.
Деталі
Цього дня меморандуми підписали з представниками п’яти громадських організацій, що працюють у сферах тактичної медицини і реабілітації поранених бійців:
- Благодійного фонду «Суперлюди»
- Громадської організації «АВЦ ІНТ»
- Громадської спілки «Асоціація Операторів та Інструкторів з Першої Допомоги та Тактичної Медицини»
- Благодійного фонду «МОАС-Україна»
- Благодійного фонду «Здорові рішення для відкритого суспільства»
Кожна з цих організацій допомагатиме Міністерству оборони розвивати конкретний напрямок роботи. А саме:
Благодійний фонд "Здорові рішення для відкритого суспільства" відтепер співпрацюватиме з Департаментом охорони здоров’я Міноборони задля формування державних політик у сфері охорони здоров’я військовослужбовців.
Наш фонд сприятиме синхронізації військової та цивільної медицини з метою забезпечення найвищого рівня здоров'я бійців, а також поширення найкращих практик медичних рот та медичних пунктів підрозділів для оптимізації медичної допомоги.
Домовленості з Громадською спілкою "Асоціація Операторів та Інструкторів з Першої Допомоги та Тактичної Медицини" передбачають методичну допомогу у розвитку тактичної медицини на всіх рівнях – як для медичного персоналу, так і для решти військових. Сторони також домовилися про сприяння у розробці та впровадженні цифрових рішень у сфері медичного забезпечення військ і навчання військовослужбовців.
Наша місія – побудова безпечного громадянського суспільства шляхом впровадження найсучасніших стандартів у сфері першої допомоги, тактичної та військової медицини, охорони здоров’я. Налаштовані на активну співпрацю з Міністерством оборони в цьому напрямі.
Фонд "МОАС-Україна" в координації з Командуванням Медичних сил ЗСУ продовжить допомагати з медичною евакуацією важкопоранених.
Для нас підписання меморандуму з Міністерством оборони України – це бажана й довгоочікувана подія, яка сприятиме консолідації зусиль і ресурсів, координації та узгодженості дій при проведенні евакуації важкопоранених і, врешті-решт, значно посилить військову медицину.
Благодійний фонд "Суперлюди" допомагатиме розвивати напрям реабілітації поранених. Це, зокрема, передбачає створення разом з Міноборони нових центрів протезування та реабілітації у регіонах України та запровадження нових освітніх програм і технологій.
Ми маємо спільну мету: відновлення військовослужбовців, які зазнали травм внаслідок бойових дій. Наші військовослужбовці потребують якісних послуг та доступу до новітніх технологій в медицині. І ми щасливі, що саме в цьому напрямі продовжуємо роботу з МОУ.
Міжнародні партнери, за словами заступниці міністра оборони, відкриті до обміну досвідом та інвестування в освіту медичного персоналу.