У Португалії відкрився перший реабілітаційний центр для українських ветеранів - Лубінець
Київ • УНН
Португалія відкрила перший реабілітаційний центр "Фенікс" для українських ветеранів війни, щоб надавати всебічну допомогу, включаючи психологічне та фізичне відновлення, пораненим українським солдатам.
У Португалії відкрили перший реабілітаційний центр Фенікс для українських ветеранів війни. Про це розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
За його словами, у закладі надаватимуть комплексну допомогу воїнам, зокрема задля психологічного та фізичного відновлення.
Нещодавно до Реабілітаційного центру прибула перша в історії співпраці група оборонців України. Багато з них мають складнощі з опорно-руховим апаратом внаслідок бойових дій. У центрі вони проходитимуть реабілітацію і будуть здобувати нові знання щодо підтримки поранених побратимів і посестер - розповів Лубінець.
Омбудсман також додав, що відкриття центру відбулося завдяки взаємодії БО "МБФ "Фундація друзів України", Helpua.pt, Ukrainian Institute for the Future, Офісу Омбудсмана України.
Доповнення
У Helpua.pt розповіли, що центр працюватиме в колишній Домініканській апостольській семінарії, розташованій в Алдейя Нова. З метою легкого після хірургічного відновлення, до Португалії прибула перша група з 15 поранених бійців ЗСУ, яких супроводжувала українська делегація.
Міноборони уклали меморандуми з п'ятьма ГО, що займаються такмедом та реабілітацією поранених13.02.24, 19:35 • 24854 перегляди