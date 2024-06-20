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У Португалії відкрився перший реабілітаційний центр для українських ветеранів - Лубінець

Київ • УНН

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Португалія відкрила перший реабілітаційний центр "Фенікс" для українських ветеранів війни, щоб надавати всебічну допомогу, включаючи психологічне та фізичне відновлення, пораненим українським солдатам.

У Португалії відкрився перший реабілітаційний центр для українських ветеранів - Лубінець

У Португалії відкрили перший реабілітаційний центр Фенікс для українських ветеранів війни. Про це розповів Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі 

За його словами, у закладі надаватимуть комплексну допомогу воїнам, зокрема задля психологічного та фізичного відновлення. 

Нещодавно до Реабілітаційного центру прибула перша в історії співпраці група оборонців України. Багато з них мають складнощі з опорно-руховим апаратом внаслідок бойових дій. У центрі вони проходитимуть реабілітацію і будуть здобувати нові знання щодо підтримки поранених побратимів і посестер - розповів Лубінець. 

Омбудсман також додав, що відкриття центру відбулося завдяки взаємодії БО "МБФ "Фундація друзів України", Helpua.pt, Ukrainian Institute for the Future, Офісу Омбудсмана України. 

Доповнення

У Helpua.pt розповіли, що центр працюватиме в колишній Домініканській апостольській семінарії, розташованій в Алдейя Нова. З метою легкого після хірургічного відновлення, до Португалії прибула перша група з 15 поранених бійців ЗСУ, яких супроводжувала українська делегація.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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