В приложении "Дія" уже сгенерировано более 200 000 ветеранских удостоверений, что позволяет украинским военным и их семьям иметь важные документы под рукой в своем смартфоне.
Более 200 тысяч удостоверений ветерана уже сгенерировали в Дії. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.
Украинцы сгенерировали 200+ тысяч удостоверений ветерана в Дии. Уже почти месяц военным и их семьям не нужно носить с собой бумажный документ, ведь важный и нужный документ всегда под рукой - в смартфоне
По его словам, можно добавить удостоверение ветерана в Дію, если вы:
- участник боевых действий,
- человек с инвалидностью вследствие войны,
- участник войны,
- пострадавший участник Революции достоинства,
- член семьи погибшего ветерана войны,
- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
По словам Федорова, кроме того, что это очень удобно, это еще и ускоряет обслуживание и военных, и их семей.
Он также напомнил, что недавно Правительство поддержало изменения в закон, и ветераны и их семьи смогут пользоваться только цифровым удостоверением, бумажным - по желанию. Далее изменения должна утвердить Верховная Рада.
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