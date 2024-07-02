Более 200 тысяч удостоверений ветерана уже сгенерировали в Дії. Об этом сообщил вице-премьер-министр - глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Украинцы сгенерировали 200+ тысяч удостоверений ветерана в Дии. Уже почти месяц военным и их семьям не нужно носить с собой бумажный документ, ведь важный и нужный документ всегда под рукой - в смартфоне - сообщил Федоров.

По его словам, можно добавить удостоверение ветерана в Дію, если вы:

- участник боевых действий,

- человек с инвалидностью вследствие войны,

- участник войны,

- пострадавший участник Революции достоинства,

- член семьи погибшего ветерана войны,

- член семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

По словам Федорова, кроме того, что это очень удобно, это еще и ускоряет обслуживание и военных, и их семей.

Он также напомнил, что недавно Правительство поддержало изменения в закон, и ветераны и их семьи смогут пользоваться только цифровым удостоверением, бумажным - по желанию. Далее изменения должна утвердить Верховная Рада.

В приложении "Резерв+" уже отображается актуальный статус бронирования: как обновить документ