Українці згенерували 200+ тисяч посвідчень ветерана в Дії - Федоров
Київ • УНН
У додатку "Дія" вже згенеровано понад 200 000 ветеранських посвідчень, що дозволяє українським військовим та їхнім родинам мати важливі документи під рукою у своєму смартфоні.
Понад 200 тисяч посвідчень ветерана вже згенерували в Дії. Про це повдіомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.
Українці згенерували 200+ тисяч посвідчень ветерана в Дії. Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні - повідомив Федоров.
За його словами, можна додати посвідчення ветерана в Дію, якщо ви:
– учасник бойових дій,
– людина з інвалідністю внаслідок війни,
– учасник війни,
– постраждалий учасник Революції гідності,
– член сім’ї загиблого ветерана війни,
– член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
За словами Федорова, окрім того, що це дуже зручно, це ще й пришвидшує обслуговування і військових, і їхніх родин.
Він також нагадав, що нещодавно Уряд підтримав зміни до закону, і ветерани та їхні родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, паперовим — за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.
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