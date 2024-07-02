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Українці згенерували 200+ тисяч посвідчень ветерана в Дії - Федоров

Київ • УНН

 • 16102 перегляди

У додатку "Дія" вже згенеровано понад 200 000 ветеранських посвідчень, що дозволяє українським військовим та їхнім родинам мати важливі документи під рукою у своєму смартфоні.

Українці згенерували 200+ тисяч посвідчень ветерана в Дії - Федоров

Понад 200 тисяч посвідчень ветерана вже згенерували в Дії. Про це повдіомив віцепрем'єр-міністр - голова Мінцифри Михайло Федоров, передає УНН.

Українці згенерували 200+ тисяч посвідчень ветерана в Дії. Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні - повідомив Федоров.

За його словами, можна додати посвідчення ветерана в Дію, якщо ви:

– учасник бойових дій,

– людина з інвалідністю внаслідок війни,

– учасник війни,

– постраждалий учасник Революції гідності,

– член сім’ї загиблого ветерана війни,

– член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

За словами Федорова, окрім того, що це дуже зручно, це ще й пришвидшує обслуговування і військових, і їхніх родин.

Він також нагадав, що нещодавно Уряд підтримав зміни до закону, і ветерани та їхні  родини зможуть користуватись лише цифровим посвідченням, паперовим — за бажанням. Далі зміни має затвердити Верховна Рада.

У додатку "Резерв+" вже відображається актуальний статус бронювання: як оновити документ26.06.24, 16:15 • 21394 перегляди

Антоніна Туманова

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