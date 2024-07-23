Заместитель директора департамента цифрового развития и трансформации Минветеранов Денис Берестов рассказал порядок действий для устранения статуса "уточнить данные" и "документ не найден" в удостоверении ветерана в "Дії" и причины их возникновения. Что делать в таких случаях Беретов рассказал во время прямого эфира организованного Минветеранов, передает УНН.

Источником приобретения информации в реестре являются ведомственные комиссии образованные в Силах безопасности и обороны и соответствующие комиссии в органах социальной защиты. Статус "уточнить данные" чаще всего возникает, когда данные о приобретенном статусе переданы, но не переданы данные выданных удостоверений - говорит Берестов.

Он напомнил, удостоверения выдаются в соответствии с 2 постановлениями правительства - 302 Постановления и 413 Постановления.

"Для решения такой проблемы нужно обратиться в Единую ветеранскую линию, где операторы помогут в соответствии с определенным полем левой страницы удостоверения, предоставить информацию об органе, в который можно обратиться", - добавляет Берестов.

Также можно отправить электронное обращение на сайте Минветеранов.

Статус "документ не найден" появляется в случае, если данные о приобретении соответствующего статуса ветерана войны не переданы в Минветеранов и специальный реестр. "В таком случае мы советуем обратиться в Минветеранов по электронному обращению, или при наличии удостоверения обратиться в орган, который предоставил статус", - говорит Берестов.

Напомним,

Кабмин одобрил изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в приложении "Дія" без наличия бумажного. Далее изменения должна принять Верховная Рада.

В Україні згенеровано вже 220 тисяч посвідчень ветерана війни