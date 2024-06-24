Посвідчення ветерана в "Дії" без наявності паперового: уряд підтримав зміни
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив поправки, що дозволяють ветеранам мати тільки цифрове посвідчення в додатку "Дії" без паперового. Далі зміни має ухвалити Верховна Рада.
Кабмін схвалив зміни до законодавства, які дозволять мати тільки цифрове посвідчення ветерана в застосунку "Дія" без наявності паперового. Далі зміни має ухвалити Верховна Рада. Про це УНН повідомляє із посиланням на міністерство цифрової трансформації України.
Деталі
Наразі паперове посвідчення оформляється обов’язково, а цифрове – за бажанням ветерана. Надалі електронний документ формуватиметься автоматично, а фізичний стане додатковим.
Як вказали в Мінцифри, посвідчення в "Дії" значно пришвидшує надання послуг та підвищує якість обслуговування ветеранів і їхніх сімей. Документ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Це захишає від підроблених чи застарілих паперових документів.
За даними відомства, за 2 тижні після запуску посвідчення ветерана в "Дії" його згенерували вже понад 173 тисячі разів. Тож документ користується попитом і загалом допомагає формувати сприйняття цифрових аналогів як звичну частину життя.
Нагадаємо
У середу, 5 червня, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у застосунку "Дія" з'явилась можливість згенерувати посвідчення ветерана.