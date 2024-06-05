Посвідчення ветерана відтепер у "Дії" - Федоров
Київ • УНН
У "Дію" тепер можна загрузити посвідчення ветерана, що дозволяє українським ветеранам війни та членам їх сімей легко отримувати доступ до своїх документів в цифровому вигляді.
У застосунку "Дія" відтепер можна додати посвідчення ветерана, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог
Додати документ зможуть:
– учасники бойових дій,
– люди з інвалідністю внаслідок війни,
– учасники війни,
– постраждалі учасники Революції гідності,
– члени сім’ї загиблого ветерана війни,
– члени сім’ї загиблого захисника і захисниці України.
Для того, щоб додати посвідчення потрібно: прогортати всі документи в Дії — натиснути Додати документ — вибрати Посвідчення ветерана — надати дозвіл на отримання даних та натиснути Додати посвідчення. Після чого документ протягом кількох хвилин зʼявиться в застосунку.
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