Удостоверение ветерана отныне в " Дии " - Федоров

В приложении "Дія" отныне можно добавить удостоверение ветерана, сообщил вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Запустили один из самых ожидаемых документов для наших защитников. Теперь удостоверение ветерана будет всегда под рукой, не нужно носить с собой бумажный аналог - написал Федоров.

Добавить документ смогут:

- участники боевых действий,

- люди с инвалидностью в результате войны,

- участники войны,

- пострадавшие участники Революции Достоинства,

- члены семьи погибшего ветерана войны,

- члены семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Для того, чтобы добавить удостоверение нужно: пролистать все документы в действии — нажать Добавить документ — выбрать удостоверение ветерана — предоставить разрешение на получение данных и нажать Добавить удостоверение. После чего документ в течение нескольких минут появится в приложении.

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