Кабмин одобрил изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в приложении "Дія" без наличия бумажного. Далее изменения должна принять Верховная Рада. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство цифровой трансформации Украины.

Детали

Сейчас бумажное удостоверение оформляется обязательно, а цифровое – по желанию ветерана. В дальнейшем электронный документ будет формироваться автоматически, а физический станет дополнительным.

Как указали в Минцифры, удостоверение в " Дії " значительно ускоряет предоставление услуг и повышает качество обслуживания ветеранов и их семей. Документ можно проверить по QR-коду всего в один клик. Это защищает от поддельных или устаревших бумажных документов.

По данным ведомства, за 2 недели после запуска удостоверения ветерана в "Дії" его сгенерировали уже более 173 тысяч раз. Поэтому документ пользуется спросом и в целом помогает формировать восприятие цифровых аналогов как привычную часть жизни.

Напомним

В среду, 5 июня, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" появилась возможность сгенерировать удостоверение ветерана.