Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

На Национальном военном мемориальном кладбище уже завершаются подготовительные работы для строительства первого пускового комплекса первой очереди. Об этом рассказали в НВМК журналисту УНН.

На Национальном военном мемориальном кладбище. Завершаются подготовительные работы перед началом строительства первого пускового комплекса первой очереди НВМК. По состоянию на сейчас выполнено 90% подготовительных работ перед началом строительства первого пускового комплекса первой очереди, - говорится в сообщении.

В НВМК указывают, что в целом строительство предусматривает 6 очередей строительства, каждая из которых разделена на пусковые комплексы:

Первая очередь строительства состоит из двух пусковых комплексов. В рамках первого должна появиться колумбарная стена, открытая автостоянка, ограждение, подъездная дорога (проезд), локальные очистные сооружения, искусственный водоем (пруд), площадки для контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, секторы захоронений, а также инженерные сети и проезды.

Во время строительства второго пускового комплекса будет построено административное здание, остановки общественного транспорта, дом траура, магазин ритуальных атрибутов, здание пункта охраны, хозяйственное здание, ангар, скважины, общественный туалет, трансформаторные подстанции, мемориал, котельная, две колумбарные стены, монументы, насосная станция, локальные очистные сооружения, ограждение, резервуары, стоянка для автобусов, подъездная дорога (пешеходная часть), проезд к скважинам, зона отдыха, стоянка для велосипедов, стоянка для гольфкаров, входная площадь, центральная площадь, открытая автостоянка, подземные модульные системы сбора мусора, площадки для контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, секторы захоронений, а также инженерные сети и проезды.

В Национальном военном мемориальном кладбище указывают, что изготовление памятников для павших героев будет финансироваться из госбюджета.

Изготовление надгробных сооружений будет профинансировано средствами из государственного бюджета. Выбор материала для надгробных сооружений еще продолжается. Государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище" сейчас в поиске лучшего, долговечного и эстетически привлекательного варианта, который будет размещаться на могилах наших защитников и защитниц, - добавляют в НВМК.

В НВМК говорят, что выбор материала для надгробных сооружений на Национальном военном мемориальном кладбище - продолжается.

После окончательного решения - будет объявлен тендер на платформе Prozoro. Основным критерием для избрания победителя станет - самая низкая цена и лучшее качество самого материала, - сообщили они.

Также отмечается, что все защитники и защитницы, в том числе неидентифицированные, которые будут похоронены на Национальном военном мемориальном кладбище, получат надгробия в виде казацких крестов и прямоугольных плит с закругленными верхними краями, имеющих схожие очертания. Надгробия будут изготавливаться из натурального светлого камня, который можно будет добывать в достаточных количествах на территории Украины.

Напомним

Правительство приняло решение относительно внешнего вида надгробных сооружений Национального военного мемориального кладбища (НВМК). Постановление предусматривает, что надгробные сооружения могут иметь форму казацкого креста или прямоугольной таблицы.