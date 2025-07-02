На военном мемориальном кладбище подготовлено 6 тысяч мест для захоронений - Шмыгаль

На Национальном военном мемориальном кладбище подготовлено 6 тысяч мест для захоронений, первые из них начнутся в ближайшее время, сообщил в среду Премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам профильного совещания в Telegram, пишет УНН.

В этом году завершено строительство первого пускового комплекса 1-й очереди. К захоронениям подготовлено 6 тысяч мест. В ближайшее время здесь начнутся первые захоронения - написал Шмыгаль.

По словам главы правительства, продолжается строительство второго пускового комплекса.

"Впереди еще много работы. Задача государства - создать надлежащие условия, где каждый сможет отдать дань уважения нашим Героям", - указал Премьер.

Дополнение

В апреле 2024 года сообщалось, что строительство комплекса Национального военного мемориального кладбища, которое включает не только военное кладбище, но и музейный комплекс, будет проводиться в восемь этапов и должно завершиться за 129 месяцев, то есть почти через 11 лет.