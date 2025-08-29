$41.260.06
Зеленський підписав закон, яким офіційно запроваджується термін "рашизм"

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що комплексно регулює національну пам'ять, офіційно вводячи термін "рашизм". Цей термін визначається як тоталітарна ідеологія, що є основою російського режиму.

Зеленський підписав закон, яким офіційно запроваджується термін "рашизм"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який комплексно регулює сферу національної пам’яті. Зокрема, він визначає термін "рашизм" як тоталітарну ідеологію, пише УНН з посиланням на проєкт закону №13273.

Деталі

Згідно з текстом закону, рашизм є різновидом тоталітарної ідеології та практик, які є основою російського тоталітарного режиму та ґрунтуються на традиціях російського шовінізму й імперіалізму, практиках комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

У пояснювальній записці повідомляється, що росія з початку агресії проти України активно використовує маніпуляції з історичними фактами та подіями. Зокрема, кремль здійснює спроби спотворити українську історію, нав’язати тезу про "спільну спадщину" та виправдати свою агресивну війну проти України квазіісторичними наративами.

Також зазначається, що ухвалений закон має стати інструментом протидії антиукраїнській пропаганді та консолідації суспільства довкола спільного розуміння минулого.

Також документ передбачає зміни до чинних законів, зокрема:

• до закону "Про національну безпеку України" - національна пам’ять віднесена до фундаментальних інтересів держави;

• до закону "Про культуру" - включення цієї теми до пріоритетів держполітики;

• до закону "Про Голодомор 1932-1933 років" - нові механізми вшанування жертв трагедії;

• до закону "Про центральні органи виконавчої влади" - уточнення статусу Українського інституту національної пам’яті.

Також закон систематизує правила присвоєння імен, назв історичних подій, увічнення пам’яті жертв комуністичного тоталітарного режиму та облаштування місць пам’яті Другої світової війни.

Доповнення

Національний військовий меморіальний комплекс матиме до 6 тисяч місць для поховання. Частина ділянок призначена для родин, інша – для неідентифікованих воїнів.

Павло Зінченко

СуспільствоПолітика
Володимир Зеленський
Україна