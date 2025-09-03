$41.370.05
Потери врага: ВСУ отминусовали 780 солдат и 41 артсистему за сутки

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за 2 сентября: ликвидировано 780 человек и 41 артсистема. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.25 составляют 1084570 человек.

Потери врага: ВСУ отминусовали 780 солдат и 41 артсистему за сутки

За сутки 2 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 780 солдат и 41 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1084570 (+780) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11157 (+1)
      • боевых бронированных машин ‒ 23237 (+4)
        • артиллерийских систем ‒ 32342 (+41)
          • РСЗО ‒ 1477 (0)
            • средства ПВО ‒ 1213 (0)
              • самолетов ‒ 422 (0)
                • вертолетов ‒ 341 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55784 (+338)
                    • крылатые ракеты ‒ 3664 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60600 (+112)
                            • специальная техника ‒ 3956 (+4)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.

                              Вадим Хлюдзинский

