Потери врага: ВСУ отминусовали 780 солдат и 41 артсистему за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о потерях российских войск за 2 сентября: ликвидировано 780 человек и 41 артсистема. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.25 составляют 1084570 человек.
За сутки 2 сентября российские войска потеряли на войне с Украиной 780 солдат и 41 артсистему. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1084570 (+780) человек ликвидировано
- танков ‒ 11157 (+1)
- боевых бронированных машин ‒ 23237 (+4)
- артиллерийских систем ‒ 32342 (+41)
- РСЗО ‒ 1477 (0)
- средства ПВО ‒ 1213 (0)
- самолетов ‒ 422 (0)
- вертолетов ‒ 341 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 55784 (+338)
- крылатые ракеты ‒ 3664 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 60600 (+112)
- специальная техника ‒ 3956 (+4)
Данные уточняются.
Напомним
Президент Украины считает дипломатию более быстрым путем к миру, чем война. Украина не сможет полностью восстановить территории оружием, поэтому дипломатический путь уменьшит потери.
