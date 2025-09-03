Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526
Киев • УНН
В ночь на 3 сентября россияне обстреляли Украину 526 средствами воздушного нападения. Силы ПВО сбили 451 вражескую цель, включая 430 БПЛА и 21 крылатую ракету.
В ночь на 3 сентября россияне совершили очередной массированный обстрел Украины с применением 526 средств воздушного нападения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины.
Детали
Силы обороны зафиксировали:
- 502 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов из курска, брянска, миллерово, орла, шаталово, приморско-ахтарска, а также с мыса Чауда в оккупированном Крыму;
- 16 крылатых ракет Калибр из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-101 из саратовской области и краснодарского
края.
Противовоздушная оборона сбила 451 вражескую цель. Из них:
- 430 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 14 крылатых ракет Калибр;
- 7 крылатых ракет Х-101.
В то же время зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, падение обломков на 14 локациях.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 2 сентября россияне потеряли 780 человек и 41 артиллерийскую систему. Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года составляют 1084570 человек.