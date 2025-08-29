Франція та Німеччина збираються посилити ППО України після російської атаки
Київ • УНН
Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Це рішення ухвалено після останніх ударів росії та підтверджено спільною декларацією.
Франція та Німеччина нададуть Україні додаткові засоби протиповітряної оборони після останніх ударів росії, пише УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Як вказано, про це свідчить відповідна декларація, підписаною президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем за підсумками Франко-німецької Ради міністрів у Тулоні.
Як пише tagesschau, у відповідь на нещодавні російські авіаудари по Україні Німеччина та Франція не лише пообіцяли подальшу допомогу Україні у сфері протиповітряної оборони, але й пригрозили росії жорсткішими санкціями.
"Попри інтенсивні міжнародні дипломатичні зусилля, росія не виявляє готовності припинити свою агресивну війну проти України", – ідеться у заяві, узгодженій обома урядами на Франко-німецькій Раді міністрів у Тулоні.
Тому, окрім збільшення військової допомоги, вони розглядають можливість жорсткіших каральних заходів, щоб чинити "максимальний тиск" на росію з метою припинення війни проти України. Франція та Німеччина виступають за це в межах G7 та ЄС. Санкції також мають бути спрямовані на компанії з третіх країн, які підтримують війну росії проти України.
Як зазначається, дві країни також надають Україні гарантії безпеки, але спочатку обмежують їх підтримкою українських збройних сил. У спільній заяві не згадується про розгортання наземних військ у разі припинення вогню або мирної угоди.
