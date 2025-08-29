$41.260.06
48.130.25
ukenru
12:28 • 7332 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 10889 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
08:48 • 14206 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 31344 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 29721 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 45095 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 66933 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 63673 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 153697 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 75719 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 4184 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 4532 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 7308 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 10871 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 45089 просмотра
Франция и Германия собираются усилить ПВО Украины после российской атаки

Киев • УНН

 • 252 просмотра

Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. Это решение принято после последних ударов России и подтверждено совместной декларацией.

Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны после последних ударов россии, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Как указано, об этом свидетельствует соответствующая декларация, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по итогам Франко-германского Совета министров в Тулоне.

Как пишет tagesschau, в ответ на недавние российские авиаудары по Украине Германия и Франция не только пообещали дальнейшую помощь Украине в сфере противовоздушной обороны, но и пригрозили россии более жесткими санкциями.

"Несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, россия не проявляет готовности прекратить свою агрессивную войну против Украины", - говорится в заявлении, согласованном обоими правительствами на Франко-германском Совете министров в Тулоне.

Поэтому, кроме увеличения военной помощи, они рассматривают возможность ужесточения карательных мер, чтобы оказать "максимальное давление" на россию с целью прекращения войны против Украины. Франция и Германия выступают за это в рамках G7 и ЕС. Санкции также должны быть направлены на компании из третьих стран, которые поддерживают войну России против Украины.

Как отмечается, две страны также предоставляют Украине гарантии безопасности, но сначала ограничивают их поддержкой украинских вооруженных сил. В совместном заявлении не упоминается о развертывании наземных войск в случае прекращения огня или мирного соглашения.

Зеленский получил отчёт от главы МВД: в Киеве после удара рф завершены спасательные работы в доме, 23 погибших, судьба 8 неизвестна29.08.25, 10:08 • 2966 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Эмманюэль Макрон
Франция
Германия
Украина