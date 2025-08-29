Франция и Германия собираются усилить ПВО Украины после российской атаки
Киев • УНН
Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны. Это решение принято после последних ударов России и подтверждено совместной декларацией.
Франция и Германия предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны после последних ударов россии, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Как указано, об этом свидетельствует соответствующая декларация, подписанная президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по итогам Франко-германского Совета министров в Тулоне.
Как пишет tagesschau, в ответ на недавние российские авиаудары по Украине Германия и Франция не только пообещали дальнейшую помощь Украине в сфере противовоздушной обороны, но и пригрозили россии более жесткими санкциями.
"Несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, россия не проявляет готовности прекратить свою агрессивную войну против Украины", - говорится в заявлении, согласованном обоими правительствами на Франко-германском Совете министров в Тулоне.
Поэтому, кроме увеличения военной помощи, они рассматривают возможность ужесточения карательных мер, чтобы оказать "максимальное давление" на россию с целью прекращения войны против Украины. Франция и Германия выступают за это в рамках G7 и ЕС. Санкции также должны быть направлены на компании из третьих стран, которые поддерживают войну России против Украины.
Как отмечается, две страны также предоставляют Украине гарантии безопасности, но сначала ограничивают их поддержкой украинских вооруженных сил. В совместном заявлении не упоминается о развертывании наземных войск в случае прекращения огня или мирного соглашения.
Зеленский получил отчёт от главы МВД: в Киеве после удара рф завершены спасательные работы в доме, 23 погибших, судьба 8 неизвестна29.08.25, 10:08 • 2966 просмотров